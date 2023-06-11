Как избавиться от сорняков в огороде: простые способы в борьбе с мокрицей, пыреем и осотом

Сорняки доставляют много неудобств, но не нужно сразу покупать гербициды Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Нет такой дачи, на которой всегда росло бы только то, что хочется. Сорняки появятся даже у самого внимательного хозяина. Особенно раздражают огородников осот, мокрица и пырей. Объясняем, как их вывести и при этом не отравить ни землю, ни себя.

Как избавиться от сорняков в огороде Прополка Самый простой, но трудозатратный способ — ручной труд. — Между грядками нужно делать расстояние не менее 40–50 сантиметров, чтобы можно было полоть сорняки, — объясняет Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Можно пройтись и тяпочкой, а затем собрать растения.

Важно не оставлять их на дорожке, а сразу убирать и выбирать корни. Постепенно сорняков станет меньше. Перекопка Еще один способ, при котором можно использовать и ручной труд, и культиваторы с мотоблоками. — При перекопке легче убирать корни растений. Это более действенный способ, чем прополка, — отмечает специалист.

Мульчирование Мульчирование скошенной травой или соломой не даст сорнякам активно расти. — Также мульча не дает быстро испаряться влаге. Но нельзя использовать свежие опилки, — предупреждает Людмила Шубина. Укрывные материалы Всё чаще дачники стали использовать черные укрывные материалы. Не получая света, сорняки перестают расти. — Люди кладут и любые подручные материалы — старые ковры, линолеум, деревяшки. Но под ними могут завестись вредители, — подчеркивает агроном. Использование химии Гербициды — химические вещества, применяемые для уничтожения сорняков, должны быть крайней мерой. А лучше вообще проходить мимо них. Обработанные ими растения нельзя оставлять на даче, а также использовать в компосте.

— Вы можете убить не только сорняки, но и полезные культуры, навредить собственному здоровью. В фазе нитевидных проростков все сорняки легко убрать и граблями, — отмечает Людмила Шубина.

Как избавиться от мокрицы в огороде

Звездчатка средняя, или мокрица доставляет много хлопот дачникам Фото: Aiwok / Wikimedia.org Поделиться Поделиться





Обычно мокрицу рассматривают как показатель кислой почвы, но это не всегда так. Раскислением земли от нее полностью не избавиться.

— Мокрица растет там, где очень много влаги. Любит тень. И легко распространяется по огороду, — объяснила агроном. — Мокрицу, или звездчатку среднюю используют как лекарственное растение. Но допускать распространение сорняка не стоит. — У нее очень высокий коэффициент размножения. Семена могут прорастать даже полузрелые, — предупреждает Людмила Шубина. Поэтому мокрицу в компостную кучу отправлять нельзя. Ее нужно пропалывать и убирать с участка, а также наладить полив, чтобы участок не заболачивался.

Как избавиться от пырея на огороде Пырей, причем именно корневищный, также доставляет дачникам немало хлопот. Его труднее убрать с участка, так как он размножается при дроблении корней. — При перекопке нужно убирать вручную корешки и стараться при прополке также убирать корень, — советует Людмила Шубина. Пырей тоже лекарственное растение, причем очень ценное. Что делать с осотом Осот любит плодородные и рыхлые почвы. Очень сложно с ним бороться в разгар сезона, поэтому удалять его нужно во время перекопки.

— Обязательно нужно убирать все корни. Они бывают достаточно толстые — около 5 миллиметров в диаметре, — отметила агроном. — После цветения парашютики с семенами могут разлетаться на расстояние в несколько километров, поэтому нельзя давать ему цвести.

Мотоблоки могут спровоцировать размножение пырея и осота, поэтому при перекопке агроном советует использовать лопату.