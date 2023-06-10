В Колумбии нашли четырех детей, выживших после крушения самолета. Они провели в джунглях 40 дней

В Колумбии военные нашли в джунглях четырех детей — братьев и сестер в возрасте от 11 месяцев до 13 лет. Они выжили при авиакатастрофе, произошедшей 40 дней назад. Об этом 10 июня сообщает The Guardian.
Автор: видео с сайта youtube.com, канал NST Online
Первого мая легкомоторный самолет Cessna-206, на котором дети летели вместе с матерью, потерпел крушение. Мать детей, пилот и еще один взрослый пассажир погибли. Дети уцелели и оказались в джунглях.
Дети пережили сильные штормы в одной из самых опасных частей страны, где обитают хищные животные и вооруженные группы.
«Они дали нам пример тотального выживания, который войдет в историю», — сказал президент Колумбии Густаво Петро.
Пропавших детей искали 150 солдат и 200 добровольцев. Такое долгое время поисков связывают с тем, что дети перемещались по джунглям.
«Это не иголка в стоге сена, это крошечная блоха в ковре, потому что они продолжают двигаться. Но если бы, не дай Бог, они были мертвы, мы бы их уже нашли, потому что они были бы неподвижны», — за два дня до обнаружения детей объяснял прессе бригадный генерал Педро Санчес, принимавший участие в поисках.
Уточняется, что они выживали, поедая продуктовые наборы, которые сбрасывали в джунгли поисковые группы.