Пьяное ДТП и догонялки с сотрудниками ГИБДД на Парашютной привели водителя каршеринга под арест

Суд в Петербурге арестовал водителя каршеринга, который устроил ДТП в Приморском районе, а потом попытался сбежать от полиции. Вместо водительских прав и документов на машину он смог предъявить только запах алкоголя и прошлые уголовные «достижения».

В 5:17 7 июня у дома 60 на Парашютной улице автомобилист управлял KIA Rio, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, сообщает 9 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчина вину не признал, но четко объяснить почему не смог.

Как рассказал «Дорожный инспектор», мужчину на каршеринговой «КИА» инспекторы ГИБДД заметили, когда помогали женщине на Mazda, которой стало плохо за рулем на перекрестке Парашютной улицы с улицей Летчика Пилютова. «Рио» на приличной скорости пролетел мимо по Парашютной, водитель проигнорировал требования полицейских об остановке, началась погоня. На подъезде к гипермаркету «Лента» лихач решил свернуть направо, но в результате снес ограждение проезжей части и вылетел на газон. Тогда он попытался сбежать на своих двоих, но его догнали и задержали.

Молодой человек 27 лет «надул» в алкотестер 0,315 мг/л алкоголя. Его доставили в отдел, где составили протоколы за пьяное вождение без прав (ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ), неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП РФ), неостановку по требованию полиции (ст. 12.25 КоАП РФ) и отсутствие документов на машину (ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ (угон).