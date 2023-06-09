Первое дело робота-пристава. ФССП автоматизировала возбуждение исполнительных производств

Федеральная служба судебных приставов начала автоматическое возбуждение исполнительных производств без участия сотрудников в соответствии с законом, принятым 20 июня 2022 года. Впервые такая процедура была реализована в отделении судебных приставов в Рязанской области, 9 июня сообщает пресс-служба ФССП.



Согласно закону, ФССП получила право автоматически возбуждать и прекращать исполнительное производство против должников без участия приставов.



Это нововведение позволяет оптимизировать и ускорить процессы принудительного исполнения судебных решений, поскольку теперь это можно сделать без должностного лица службы.

