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    Первое дело робота-пристава. ФССП автоматизировала возбуждение исполнительных производств

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    Федеральная служба судебных приставов начала автоматическое возбуждение исполнительных производств без участия сотрудников в соответствии с законом, принятым 20 июня 2022 года. Впервые такая процедура была реализована в отделении судебных приставов в Рязанской области, 9 июня сообщает пресс-служба ФССП.

    Согласно закону, ФССП получила право автоматически возбуждать и прекращать исполнительное производство против должников без участия приставов.

    Это нововведение позволяет оптимизировать и ускорить процессы принудительного исполнения судебных решений, поскольку теперь это можно сделать без должностного лица службы.

    В рамках этого нового режима возможно взыскание денег с должников, установление или отмена ограничений, включая арест имущества, а также предоставление отсрочки. Для автоматического открытия дела необходимо получить данные о неуплате штрафов в установленный срок в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

    Также приставы могут автоматически запрашивать личные данные должников и взыскателей (данные паспортов, СНИЛС, ИНН, информация об имущественном положении, номер телефона) с помощью ГИС и операторов связи.

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