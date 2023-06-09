На экранах — испанская комедийная мелодрама о Сальвадоре Дали и высокой кухне

Совсем недавно в прокат вышел фильм «Быть Сальвадором Дали» с Беном Кингсли в главной роли, и вот, с 15 июня, в кино премьера ещё одной картины, посвященной великому сюрреалисту. В фильме Давида Пужоля «В ожидании Дали» действие разворачивается в 1975 году в каталонском городке Кадакес, где в то время жил художник. По сюжету, два брата начинают работать в захудалом ресторанчике поблизости и мечтают, чтобы Дали посетил их заведение. Их слава великих кулинаров растёт, а кумир никак не заходит в гости…
Фильм снимался в Коста-Брава и Барселоне, на фоне средиземноморских видов. В кадре говорят сразу на трёх языках: испанском, французском и каталанском. По словам режиссера, тут сплелись не только языки, но и темы — кулинарная, романтическая, социальная, драма и комедия. Для Давида Пужоля съемки этой картины — мечта и большая ответственность. До этого он снимал лишь документальные проекты, в том числе и трилогию о самом художнике, заказанную фондом Дали.
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Матвей Пирогов