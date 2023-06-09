    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, сев

    765мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.09eur88.04

    На экранах — испанская комедийная мелодрама о Сальвадоре Дали и высокой кухне

    185
    обсудить
    Фото: кадр из фильма
    ПоделитьсяПоделиться

    Совсем недавно в прокат вышел фильм «Быть Сальвадором Дали» с Беном Кингсли в главной роли, и вот, с 15 июня, в кино премьера ещё одной картины, посвященной великому сюрреалисту. В фильме Давида Пужоля «В ожидании Дали» действие разворачивается в 1975 году в каталонском городке Кадакес, где в то время жил художник. По сюжету, два брата начинают работать в захудалом ресторанчике поблизости и мечтают, чтобы Дали посетил их заведение. Их слава великих кулинаров растёт, а кумир никак не заходит в гости…

    Фото: кадр из фильма
    ПоделитьсяПоделиться

    Фильм снимался в Коста-Брава и Барселоне, на фоне средиземноморских видов. В кадре говорят сразу на трёх языках: испанском, французском и каталанском. По словам режиссера, тут сплелись не только языки, но и темы — кулинарная, романтическая, социальная, драма и комедия. Для Давида Пужоля съемки этой картины — мечта и большая ответственность. До этого он снимал лишь документальные проекты, в том числе и трилогию о самом художнике, заказанную фондом Дали.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close