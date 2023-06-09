Во дворе в Ленсоветовском сбили 7-летнюю девочку, а в Шушарах — 10-летнего велосипедиста

Двое детей пострадали под колесами автомобилей в Пушкинском районе Петербурга вечером 8 июня. Один из водителей и сам справил совершеннолетие не так давно.



В 17:50 у дома 13–15 по Ростовской улице в Шушарах 33-летний водитель автомобиля Hyundai Matrix, двигаясь по дворовой территории, сбил 10-летнего мальчика, ехавшего навстречу на велосипеде, сообщает 9 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Четвероклассник в результате получил перелом руки и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. За водителем нарушений ПДД в последние годы не числится.