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    Во дворе в Ленсоветовском сбили 7-летнюю девочку, а в Шушарах — 10-летнего велосипедиста

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    Двое детей пострадали под колесами автомобилей в Пушкинском районе Петербурга вечером 8 июня. Один из водителей и сам справил совершеннолетие не так давно.

    В 17:50 у дома 13–15 по Ростовской улице в Шушарах 33-летний водитель автомобиля Hyundai Matrix, двигаясь по дворовой территории, сбил 10-летнего мальчика, ехавшего навстречу на велосипеде, сообщает 9 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Четвероклассник в результате получил перелом руки и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. За водителем нарушений ПДД в последние годы не числится.

    Около часа спустя, в 19:00, у дома 16 в поселке Ленсоветовский 18-летний водитель ВАЗ-2112 при проезде по дворовой территории сбил 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу справа налево по ходу движения машины. Дошкольницу с переломом плеча, травмами живота и шоком госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель, как стало известно «Фонтанке», отметил совершеннолетие чуть больше месяца назад. За нарушения ПДД он не привлекался ни разу.

    По обоим ДТП полиция ведет проверки.

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