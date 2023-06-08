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    В Петербурге спасают школьницу, угодившую в реанимацию с отравлением

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    Сотрудники правоохранительных органов разбираются, почему в Приморском районе Петербурга отравилась семиклассница. Её увезли в реанимацию.

    13-летняя пациентка поступила в детскую больницу имени Филатова накануне в шестом часу утра, стало известно «Фонтанке» 8 июня. Состояние девочки, которой диагностировали отравление, оказалось тяжёлым.

    С алкоголем оно не связано. По предварительным данным, незадолго до полуночи она вознамерилась уйти из жизни. Медики забрали её из дома в Коломягах.

    Девочка растёт в полной семье, она не единственный ребёнок. Седьмой класс заканчивала на домашнем обучении. Районному отделу по делам несовершеннолетних она не знакома. Причины её поступка предстоит разобрать следствию.

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