В Петербурге спасают школьницу, угодившую в реанимацию с отравлением

Сотрудники правоохранительных органов разбираются, почему в Приморском районе Петербурга отравилась семиклассница. Её увезли в реанимацию.



13-летняя пациентка поступила в детскую больницу имени Филатова накануне в шестом часу утра, стало известно «Фонтанке» 8 июня. Состояние девочки, которой диагностировали отравление, оказалось тяжёлым.



С алкоголем оно не связано. По предварительным данным, незадолго до полуночи она вознамерилась уйти из жизни. Медики забрали её из дома в Коломягах.



Девочка растёт в полной семье, она не единственный ребёнок. Седьмой класс заканчивала на домашнем обучении. Районному отделу по делам несовершеннолетних она не знакома. Причины её поступка предстоит разобрать следствию.

