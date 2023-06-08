    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, южн

    765мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd81.46eur87.17

    Пентагон спросили о наличии у США космических «внеземных» кораблей

    1034
    2 комментария

    У США нет обломков внеземных космических кораблей. Об этом в четверг, 8 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

    Накануне издание NewsNation опубликовало разговор с бывшим сотрудником Национального агентства геокосмической разведки и ветераном ВВС США Дэйвидом Грашем. Он заявил, что США имеют корабли внеземного происхождения. Пентагон якобы получил их в рамках некоей секретной военной программы.

    «Рады иметь возможность побеседовать с любым действующим или бывшим штатным сотрудником или работником по договору, который считает, что у него есть информация, касающаяся пересмотра исторических данных», — заявили в Пентагоне.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СШАПентагонКосмические корабли
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость08 Июн 2023 в 07:55
    Развлекаются.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close