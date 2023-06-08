Пентагон спросили о наличии у США космических «внеземных» кораблей

У США нет обломков внеземных космических кораблей. Об этом в четверг, 8 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Накануне издание NewsNation опубликовало разговор с бывшим сотрудником Национального агентства геокосмической разведки и ветераном ВВС США Дэйвидом Грашем. Он заявил, что США имеют корабли внеземного происхождения. Пентагон якобы получил их в рамках некоей секретной военной программы.

«Рады иметь возможность побеседовать с любым действующим или бывшим штатным сотрудником или работником по договору, который считает, что у него есть информация, касающаяся пересмотра исторических данных», — заявили в Пентагоне.