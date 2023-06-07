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    Renault Logan сбил четвероклассника на самокате во дворе на Богатырском

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    Ребенок пострадал в ДТП в Приморском районе Петербурга вечером 6 июня. Мальчик катался на самокате по двору и попал под машину.

    Около 19:15 у дома 7, корпус 1 по Богатырскому проспекту 55-летний житель Петербурга, следуя по дворовому проезду на личном Renault Logan, сбил 10-летнего мальчика, ехавшего на самокате, стало известно «Фонтанке» 7 июня. Четвероклассник был без сопровождения родителей.

    В результате ДТП ребенок получил сотрясение и ушиб головы. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель автомобиля за 2022–2023 годы привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 4 раза.

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