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    В Новой Каховке семь человек пропали без вести после разрушения Каховской ГЭС

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    В результате неконтролируемого сброса воды после разрушения плотины на Каховской ГЭС в Новой Каховке есть пропавшие без вести. На данный момент таких насчитали минимум семь человек, сообщил 7 июня глава администрации города Владимир Леонтьев.

    Он отметил, что о семерых пропавших без вести известно точно, пишет ТАСС.

    Также он отмечал, что из зон подтопления перевезено около 500 человек. С крыш затопленных домов спасены 17 человек. Уровень воды в городе начал спадать.

    Напомним, в Новой Каховке после разрушения плотины введен режим ЧС — Каховская ГЭС серьезно повреждена, Днепр вышел из берегов. Подтоплено около 600 домов, подъем воды — 10–11 метров и может дойти до 12,5 метра.

    Подрыв, обстрел или диверсия стали причиной — будет выяснять Следственный комитет РФ, дело возбудили по статье о теракте.

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    Каховская ГЭССброс воды на ГЭС
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