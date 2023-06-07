Администрация: в Новой Каховке начал спадать уровень воды

Уровень воды в Новой Каховке после затопления из-за разрушения ГЭС начал спадать. Об этом в среду,
«Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось о риске заражения воды из-за затопления кладбища в городе.
Напомним, в Новой Каховке после разрушения плотины введен режим ЧС — Каховская ГЭС серьезно повреждена, Днепр вышел из берегов. Подтоплено около 600 домов, подъем воды —
Подрыв, обстрел или диверсия стали причиной — будет выяснять Следственный комитет РФ, дело возбудили по статье о теракте.