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    Администрация: в Новой Каховке начал спадать уровень воды

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    Уровень воды в Новой Каховке после затопления из-за разрушения ГЭС начал спадать. Об этом в среду, 7 июня, сообщили власти города.

    «Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать», — говорится в публикации.

    Ранее сообщалось о риске заражения воды из-за затопления кладбища в городе.

    Напомним, в Новой Каховке после разрушения плотины введен режим ЧС — Каховская ГЭС серьезно повреждена, Днепр вышел из берегов. Подтоплено около 600 домов, подъем воды — 10–11 метров и может дойти до 12,5 метра.

    Подрыв, обстрел или диверсия стали причиной — будет выяснять Следственный комитет РФ, дело возбудили по статье о теракте.

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