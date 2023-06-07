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    Мэр Новой Каховки: с крыш затопленных домов спасено 17 человек

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    После разрушения Каховской ГЭС уровень воды, поднявшийся в Новой Каховке, упал на 35 сантиметров. Об этом в среду, 7 июня, рассказал глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев Telegram-канале.

    По его словам, из зон подтопления перевезено около 500 человек. Также с крыш затопленных домов спасены 17 человек.

    «Также Владимир Леонтьев пообещал больше позитивных новостей уже во второй половине дня», — говорится в посте.

    Недавно администрация сообщила, что в Новой Каховке начал спадать уровень воды.

    Напомним, в Новой Каховке после разрушения плотины введен режим ЧС — Каховская ГЭС серьезно повреждена, Днепр вышел из берегов. Подтоплено около 600 домов, подъем воды — 10–11 метров и может дойти до 12,5 метра.

    Подрыв, обстрел или диверсия стали причиной — будет выяснять Следственный комитет РФ, дело возбудили по статье о теракте.

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