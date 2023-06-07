Школьники решили устроить фейерверк в лесу под Зеленогорском. Одному пришлось вызывать скорую

Врачи спасают руки 11-летнего жителя Зеленогорска, который с другом решил взорвать петарду в лесу.



Скорую в квартиру в Курортном районе вызвала мать пострадавшего накануне около двух дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 июня. Её сын вернулся из леса с обожженными руками и лицом. Пока врачи ехали на вызов, мальчик рассказал, что с другом пошел в лес, где поджёг самодельную петарду. Она взорвалась у него в руках.



Медики зафиксировали у пострадавшего ожоги лица, плеча и руки. Его состояние оценивается как средней тяжести.

