Без диет и зала. Как убрать лишнее с живота и бедер: простые упражнения

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Лето пришло — теперь можно носить платья, шорты и короткие юбки. Или нельзя… Если вы тоже так и не похудели к сезону, не расстраивайтесь: начать приводить себя в форму никогда не поздно. Главное — здоровое питание и ежедневные (даже короткие) физические тренировки. Как избавиться от лишних сантиметров на талии и бедрах, рассказывают коллеги из Parents.ru и Woman.ru.



Начнем с главного. Если вы думаете, что с помощью определенных упражнений сможете избавиться от жира в самых проблемных местах — будь то бедра, живот, спина или руки, — спешим заверить: это не так. Чаще всего, когда мы начинаем тренироваться и меньше есть, сперва лишние объемы уходят с рук и спины, затем — с ног, и только в последнюю очередь — с талии. Но по большому счету худеем мы равномерно: лишние сантиметры начнут таять повсюду, как только вы начнете следить за питанием и физической активностью.

Что есть, чтобы похудеть Если хотите привести себя в форму, разумеется, первый шаг — перестроить питание. Специалисты уверены: для того чтобы приобрести полезную пищевую привычку (или избавиться от вредной), человеку требуется всего три недели! Поэтому чем раньше начнете — тем раньше освоитесь.

Чтобы ноги и живот стали стройными, нам нужно сосредоточиться на:

сжигании подкожной жировой прослойки и борьбе с проявлениями целлюлита,

укреплении и подтяжке мышц. Поэтому в вашем рационе должно быть достаточное количество белков («кирпичей» для мускулатуры) и углеводов — веществ, обеспечивающих энергию телу и питание для мозга и нервов. Много жиров употреблять не стоит, но полностью отказываться от них тоже не следует: жирные кислоты (особенно ненасыщенные) в фитнес-меню незаменимы. Они жизненно необходимы кардиоваскулярной, центральной нервной и эндокринной системам, поддерживают эластичность тканей, участвуют в митозе (клеточном делении), служат сохраняющей и транспортирующей средой для жирорастворимых витаминов. Так что сбалансированная диета с контролем основных питательных веществ станет самым грамотным выбором, если хотите похудеть.

В рыбе много белка, в овощах — углеводов, а в орехах — полезных жиров Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Придется отказаться от:

сладостей и выпечки,

любых рафинированных продуктов (масла, сахара, белого риса),

фастфуда и других источников гидрогенизированных жиров и «быстрых» калорий,

полуфабрикатов.

Если вы удивляетесь, почему в этот список попал последний пункт, поясняем: полуфабрикаты щедро насыщены улучшающими вкус солеными добавками, которые вызывают задержку жидкости в организме. Внимание к количеству потребляемой соли — неотъемлемая часть правильного питания, поэтому пикантные орешки и попкорн в качестве перекусов тоже под запретом. Вы ведь не хотите выглядеть полнее из-за лишней воды?



Кстати, о перекусах. Некоторые консультанты по питанию рекомендуют: как только вы встали, чтобы поискать какой-то снек, или подумали о нем и собрались протянуть руку — сделайте двадцать приседаний. Это или вообще отобьет желание есть вредную пищу, или как минимум снизит ущерб от ее употребления.

Примерное меню диеты на день для тех, кто занимается физическими упражнениями, ищите здесь. Какие упражнения помогут прокачать пресс Разминка (неважно, дома или в фитнес-зале) — первая и самая важная часть любой тренировки. Нельзя упражняться без предварительной подготовки организма к физическим нагрузкам. Во время разминки активизируется обмен веществ, ускоряется кровоток — это позволяет мышцам быстрее восстанавливаться, подготавливая, таким образом, организм к предстоящей работе. Правильно проведенная разминка не только способствует максимальной эффективности тренировки, но и препятствует получению травм и растяжений.



Помните: полезна любая физическая активность. Даже 10 минут нагрузки в день помогут вам прийти в форму. Если хотите прокачать пресс, возьмите на заметку следующие упражнения. Начните с 12 повторений и, если получится, сделайте по 3 круга. Рекомендуем выполнять их на специальном коврике и в удобных кроссовках.



Подъем ног Шаг 1: Лягте на спину, ноги вместе, руки под ягодицами.

Шаг 2: Поднимите правую ногу немного выше уровня бедер. В то же время поднимите левую ногу так, чтобы она «зависла» на высоте нескольких сантиметров от пола. Спина и поясница прижаты к полу.



Шаг 3: Задержитесь в этом положении на 5 секунд, затем зеркально поменяйте положение ног.

Шаг 4: Чтобы сделать это упражнение более сложным, отрывайте голову и шею от пола. «Качели» с гирей Шаг 1: Поставьте ноги на ширине плеч, обеими руками держите гирю (если ее нет, подойдет 5-литровая бутылка воды) за ручку.

Шаг 2: Сделайте полуприсед: слегка согните ноги в коленях, отведите бедра назад и переместите гирю между ног назад.

Шаг 3: Встаньте, напрягите ягодицы и поднимите гирю примерно на высоту груди.

Шаг 4: Вернитесь в положение полуприседа и повторите упражнение. Подъем ног Шаг 1: Лягте на спину, ноги выпрямите и сведите вместе.

Шаг 2: Поднимайте прямые ноги к потолку, пока ягодицы не начнут отрываться от пола.

Шаг 3: Медленно опустите ноги на пол.

Шаг 4: Повторяйте упражнение Бхуджангасана, или поза кобры Шаг 1: Лягте на живот. Ноги широко расставлены, руки вытянуты над головой.



Шаг 2: Соедините обе ноги и положите лоб на пол.

Шаг 3: Уберите руки под плечи, прижимая локти к телу.

Шаг 4: Сделайте глубокий вдох и осторожно приподнимите верхнюю часть тела.

Шаг 5: Задержитесь в этой позе в течение 4–5 секунд, а затем вернитесь в исходное положение. Упражнение на пресс Шаг 1: Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол.

Шаг 2: Медленно вытяните ноги вверх, выпрямляя их, и вернитесь в исходное положение. V-up Шаг 1: Лягте на спину и вытяните руки за голову. Ноги должны быть вместе, носки вытянуты.

Шаг 2: Сгибая ноги, поднимите их вверх и одновременно оторвите верхнюю часть тела от пола.

Шаг 3: Держите корпус напряженным, потянитесь руками за пальцы ног.

Шаг 4: Опуститесь и вернитесь в исходное положение. Планка с тягой колена к локтю Шаг 1: Примите положение планки на прямых руках, кисть расположена прямо под плечом. Спина и ноги в исходном положении должны быть прямой линией.



Шаг 2: Согните правое колено и подтяните его к груди, сделайте паузу, а затем вернитесь в исходное положение.



Шаг 3: Повторите то же самое с левой ногой. Планка — отличное упражнение для пресса. Ее разновидность: стойка на носках и локтях.

Планка — отличное упражнение для пресса Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Боковые скручивания Шаг 1: Сядьте на пол, согнув колени и поставив ступни на пол.

Шаг 2: Слегка отклонитесь назад, чтобы туловище и бедра приподнимались над полом примерно на 45 градусов.

Шаг 3: Слегка приподнимите ступни над землей.

Шаг 4: Поворачивайте корпус сначала вправо, затем обратно в центр, а затем влево. Для сложности можно добавить движение ног — подтягивать колено к локтю при каждом повороте.

Боковая планка с подъемом ног Шаг 1: Лягте на правый бок и поднимите корпус вверх, опираясь на правое предплечье и правую ногу. Тело должно образовать прямую линию от плеч до щиколоток.

Шаг 2: Удерживая корпус в этом положении, в устойчивом положении, поднимите «верхнюю» ногу еще выше, оторвав ее от «нижней», не сгибая колено.

Шаг 3: Вернитесь в исходную точку. Поменяйте ноги. Какие упражнения помогут прокачать ноги Тем, кто хочет привести в тонус мышцы ног, рекомендуем следующие упражнения. Приседания Поставьте ноги на ширине плеч, руки держите на талии или вытяните перед собой. Во время приседаний держите спину ровно, а бедра — параллельно полу, пятки от пола не отрывайте (сделайте 3 подхода по 15 повторов).

Хотите стройные ноги? Делайте приседания! Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





«Плие» Поставьте ноги на ширине плеч, чтобы носки смотрели в стороны, а колени были разведены. Медленно выполняйте приседания, задерживаясь в приседе, насколько сможете. Затем возвращайтесь в исходное положение. Упражнение можно выполнять с опорой на стул (сделайте 3 подхода по 10 приседаний).

«Сумо» Поставьте ноги шире плеч. Носки должны максимально смотреть в стороны. Руки держите на бедрах. Выполняйте приседания, при этом спину держите прямо (сделайте 3 подхода по 15 повторов). Выпады Поставьте ноги на ширине плеч, руки держите вдоль тела. Поднимите согнутую в колене ногу, затем вытяните ее вперед и опустите, делая выпад. Обратите внимание, что колено должно быть перпендикулярно полу и не должно выступать за носок. Поднимите ногу и вернитесь в исходное положение. Повторите с другой ногой (сделайте 3 подхода по 10 повторов на обе ноги).

Дополнительно: можно сделать и обратный выпад. Технология выполнения упражнения та же, только в данном случае нога вытягивается назад. Другой вариант: двойной выпад: после выпада вперед нога возвращается не в исходное положение, а сразу назад. «Собачка» Встаньте на четвереньки и выполняйте махи одной ногой назад, затем в сторону, и опять назад. На четвертый счет верните ногу в исходное положение (сделайте 3 подхода по 10 повторов на обе ноги). Для мышц внутренней поверхности бедра Лягте на бок так, чтобы нижняя нога у вас была прямая, верхняя — согнута в колене, опиралась ступней на пол и была выставлена вперед. Нижней прямой ногой выполните подъемы с хорошей амплитудой. Обратите внимание: носок должен «смотреть» на вас. И делайте упражнение не спеша (выполните 3 подхода по 8–10 подъемов на обе ноги). Для мышц внешней поверхности бедра Исходное положение — лежа на боку. Но теперь обоприте голову на согнутую в локте руку. Следите, чтобы обе ноги были прямые. Поднимите и опустите верхнюю ногу (сделайте 3 подхода по 8–10 подъемов).

Моделируем колени Встаньте на некотором расстоянии от стены. Поднимите ногу, она должна упереться в стену под прямым углом. Согните и разогните колено (сделайте 3 подхода по 15 повторений на каждую ногу). Что мешает похудеть в ногах Даже те девушки, которые занимаются в спортзале и следят за питанием, иногда сталкиваются с проблемой: сколько бы они ни худели, ноги и бедра стройными становиться никак не желают. А порой даже увеличиваются в объеме.

Известный австралийский тренер и фитнес-блогер Рэйчел Аттард, рассказала, почему это происходит, и как исправить ситуацию.

Неправильные тренировки «Если вы постоянно тренируете икры, бедра и квадрицепсы, выполняя приседания и выпады с большими весами, ваши ноги станут мускулистее. И благодаря этому — толще.

Вместо этого вам нужно сосредоточиться на сочетании кардиотренировок и силовых упражнений, а также на регулярной ходьбе, благодаря которой ваши ноги станут стройнее», — говорит Рэйчел.

Акцент на упражнения для ног «Люди часто думают, что если вы будете выполнять упражнения, нацеленные на ноги, именно ноги станут меньше. Но это не так! Поэтому лучше составлять тренировку из базовых упражнений, которые задействуют все группы мышц. Так вы и калорий больше потратите, и красивый рельеф приобретете», — говорит Рэйчел. Нелюбовь к кардиотренировкам Именно кардио — ключ к тому, чтобы ноги стали стройными. Аттард рекомендует включить в свой график ежедневные тренировки хотя бы по 30 минут. Это может быть велосипед, беговая дорожка (только без наклона, чтобы не «раскачивать» квадрицепсы), плавание. Но лучшим выбором звездный тренер считает обычную ходьбу.

«Ходьба — это лучшее упражнение для избавления от лишнего жира, в том числе на внутренней поверхности бедер. Мой совет — начинать каждое утро с 5-километровой прогулки. После этого постарайтесь включить в свой день как можно больше «естественных» шагов — гуляя по офису на работе, выходя на обеденный перерыв и возвращаясь домой пешком или выходя из автобуса на остановку пораньше».

Переедание Банально, но многим, чтобы у них похудели ноги (а заодно и все остальное) просто нужно меньше есть. Если вы будете поддерживать небольшой дефицит калорий, то желаемой цели достигнете очень быстро. Достаточно рассчитать рекомендуемый калораж с помощью любой специальной программы и уменьшить его примерно на 200 ккал — необязательно каждый раз садиться за стол с калькулятором в руках.

При этом минимальное суточное потребление калорий не должно опускаться ниже 1200. Жесткая диета Да, недоедание тоже может привести к «большим ногам».

«Любая форма диеты и ограничение калорий замедляют ваш метаболизм. Чем медленнее метаболизм, тем сложнее сжигать лишние калории», — говорит Аттард.

Проблемы с гормонами

Если вы уже попробовали все методы, но к желаемым размерам не пришли, возможно, дело кроется в проблемах со здоровьем. Гормональный дисбаланс не позволяет похудеть, сколько бы усилий вы для этого ни прилагали. Тут на помощь придет эндокринолог.

