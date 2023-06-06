Новый собственник перезапустил в Новгороде бывший завод ИКЕА

В Новгороде после годичного простоя перезапустили производство на ООО «Экстраверт», бывшем самом крупном в России активе ООО «ИКЕА Индастри Новгород», сообщили 6 июня на предприятии. Завод стартовал с выпуска мебельных плит (ДСП и ЛДСП), которые поступят в продажу под брендом Extravert, и вышел на мощность около 350 тыс. кубометров ДСП в год.
В общей сложности на предприятии наладят производство трех линеек продуктов под тремя разными брендами. В ближайшее время на рынок поступят мебельные комплектующие, или «префабы», следом — собственная линейка корпусной мебели.
В производственном активе «Экстраверта» — доставшиеся от ИКЕА завод по производству ламинированных древесно-стружечных плит (ЛДСП) и фабрика корпусной мебели. Мощности способны выдавать ежегодно более 500 тыс. куб. м шлифованной ДСП и более 7 млн корпусов шкафов и кухонной мебели.
Завод «ИКЕА Индастри Новгород» перешел в руки совладельцу петербургской компании Slotex Вадиму Осипову 24 марта этого года.