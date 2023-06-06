Новый собственник перезапустил в Новгороде бывший завод ИКЕА

В Новгороде после годичного простоя перезапустили производство на ООО «Экстраверт», бывшем самом крупном в России активе ООО «ИКЕА Индастри Новгород», сообщили 6 июня на предприятии. Завод стартовал с выпуска мебельных плит (ДСП и ЛДСП), которые поступят в продажу под брендом Extravert, и вышел на мощность около 350 тыс. кубометров ДСП в год.



В общей сложности на предприятии наладят производство трех линеек продуктов под тремя разными брендами. В ближайшее время на рынок поступят мебельные комплектующие, или «префабы», следом — собственная линейка корпусной мебели.