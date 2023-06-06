Восстанавливать память после матерного общения с ГИБДД на Комендантском водителю придется под арестом

Суд в Петербурге привлек к административной ответственности молодого человека, испытавшего нервы инспекторов ГИБДД во время рейда «Нетрезвый водитель» в Приморском районе. Пока за отказ от медосвидетельствования, но перспективы у парня богатые.



В 01:45 5 июня 20-летний молодой человек управлял автомобилем Peugeot 308 , имея признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение речи, неустойчивость позы, сообщает 6 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Он следовал по боковому проезду Комендантского проспекта от Арцеуловской аллеи в сторону разворота на Комендантский и был задержан у дома 71 . Законное требование инспектора ГИБДД о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения молодой человек не выполнил. Вдобавок у него не оказалось водительских прав.

Мировой судья судебного участка №19 привлекла задержанного к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем без прав законного требования о прохождении медосвидетельствования). На заседании молодой человек вину признал, пояснил, что водительского удостоверения не имеет, от прохождения освидетельствования отказался и вообще ничего не помнит. В итоге ему назначили 14 суток административного ареста.