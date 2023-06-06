Восстанавливать память после матерного общения с ГИБДД на Комендантском водителю придется под арестом

Суд в Петербурге привлек к административной ответственности молодого человека, испытавшего нервы инспекторов ГИБДД во время рейда «Нетрезвый водитель» в Приморском районе. Пока за отказ от медосвидетельствования, но перспективы у парня богатые.
В 01:45 5 июня
Мировой судья судебного участка
Но одним опьянением дело не обошлось. Как рассказал «Дорожный инспектор», изначально водитель Peugeot совершил ДТП с автомобилем Hyundai и попытался скрыться. Тогда его и задержали инспекторы ДПС ОГИБДД по Приморскому району. Молодой человек пребывал в крайне неадекватном состоянии, буквально разговаривал с полицейскими матом и постоянно демонстрировал средний палец. Кому принадлежит «Пежо», задержанный пояснить не смог, предоставить документы на машину — тоже. Как и нормально дунуть в трубочку, судя по видео, хотя изначально изъявил согласие. После оформления протокола за отказ от освидетельствования водителя доставили в отдел по подозрению в угоне.