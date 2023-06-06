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    Восстанавливать память после матерного общения с ГИБДД на Комендантском водителю придется под арестом

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    Суд в Петербурге привлек к административной ответственности молодого человека, испытавшего нервы инспекторов ГИБДД во время рейда «Нетрезвый водитель» в Приморском районе. Пока за отказ от медосвидетельствования, но перспективы у парня богатые.

    В 01:45 5 июня 20-летний молодой человек управлял автомобилем Peugeot 308, имея признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение речи, неустойчивость позы, сообщает 6 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Он следовал по боковому проезду Комендантского проспекта от Арцеуловской аллеи в сторону разворота на Комендантский и был задержан у дома 71. Законное требование инспектора ГИБДД о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения молодой человек не выполнил. Вдобавок у него не оказалось водительских прав.

    «Дорожный инспектор»

    Мировой судья судебного участка №19 привлекла задержанного к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем без прав законного требования о прохождении медосвидетельствования). На заседании молодой человек вину признал, пояснил, что водительского удостоверения не имеет, от прохождения освидетельствования отказался и вообще ничего не помнит. В итоге ему назначили 14 суток административного ареста.

    Но одним опьянением дело не обошлось. Как рассказал «Дорожный инспектор», изначально водитель Peugeot совершил ДТП с автомобилем Hyundai и попытался скрыться. Тогда его и задержали инспекторы ДПС ОГИБДД по Приморскому району. Молодой человек пребывал в крайне неадекватном состоянии, буквально разговаривал с полицейскими матом и постоянно демонстрировал средний палец. Кому принадлежит «Пежо», задержанный пояснить не смог, предоставить документы на машину — тоже. Как и нормально дунуть в трубочку, судя по видео, хотя изначально изъявил согласие. После оформления протокола за отказ от освидетельствования водителя доставили в отдел по подозрению в угоне.

    Фото: «Дорожный инспектор»

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