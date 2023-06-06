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    Водителя отправили на работы за проезд на красный и тяжелые травмы пешехода на Софийской

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    Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор водителю автомобиля, который прошлой зимой сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе. Произошедшее он объяснил тем, что отвлекся.

    Наезд произошел около 12:52 19 февраля 2022 года возле дома 33, корпус 1, по Софийской улице, сообщает 6 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый на Volvo S60 следовал по Софийской в направлении от улицы Белы Куна к проспекту Славы. К регулируемому пешеходному переходу возле дома 33 он приближался на скорости в 30–40 км/ч. Несмотря на дорожные знаки и красный сигнал светофора, мужчина не остановился перед «зеброй», а выехал на нее и сбил женщину, переходившую дорогу на свой зеленый. Потерпевшая получила тяжелые травмы.

    Подсудимый свою вину признал и заверил, что искренне раскаивается в содеянном. Произошедшее он объяснил тем, что ненадолго отвлекся, и хотя применил затем экстренное торможение и попытался увести машину в сторону, избежать наезда уже не успел. На момент суда мужчина выплатил потерпевшей 50 тысяч рублей, больше, по его словам, денег у него нет, так как зарплата невысокая, а на иждивении жена и малолетний ребёнок.

    Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил его к 1,5 года исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства, а также взыскал с него в пользу потерпевшей 91 523 рубля в счет возмещения имущественного вреда и 350 тысяч рублей моральной компенсации.

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