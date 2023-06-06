Водителя отправили на работы за проезд на красный и тяжелые травмы пешехода на Софийской

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор водителю автомобиля, который прошлой зимой сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе. Произошедшее он объяснил тем, что отвлекся.

Наезд произошел около 12:52 19 февраля 2022 года возле дома 33, корпус 1, по Софийской улице, сообщает 6 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый на Volvo S60 следовал по Софийской в направлении от улицы Белы Куна к проспекту Славы. К регулируемому пешеходному переходу возле дома 33 он приближался на скорости в 30–40 км/ч. Несмотря на дорожные знаки и красный сигнал светофора, мужчина не остановился перед «зеброй», а выехал на нее и сбил женщину, переходившую дорогу на свой зеленый. Потерпевшая получила тяжелые травмы.

Подсудимый свою вину признал и заверил, что искренне раскаивается в содеянном. Произошедшее он объяснил тем, что ненадолго отвлекся, и хотя применил затем экстренное торможение и попытался увести машину в сторону, избежать наезда уже не успел. На момент суда мужчина выплатил потерпевшей 50 тысяч рублей, больше, по его словам, денег у него нет, так как зарплата невысокая, а на иждивении жена и малолетний ребёнок.