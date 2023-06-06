Что купить на лето, чтобы не разочароваться в одежде через год. Правила экономии

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Уже успели испытать желание полностью обновить гардероб к лету? Поздравляем: не вы одни. Чтобы не потратить все деньги на ультрамодные джинсы, которые уже в следующем сезоне будут смотреться устаревшими, рекомендуем подходить к шопингу рационально. Как покупать вещи экономно и осознанно, рассказывают коллеги из Woman.ru.



Не ведитесь на мимолетные тренды. Базовый гардероб — наше всё Каждый год девушки сталкиваются с одной и той же проблемой — обновлением сезонного гардероба. К покупке зимних вещей многие относятся осознанно и стараются инвестировать в предметы одежды, которые прослужат долго. Но летом придерживаться этой схемы сложнее, ведь в теплое время года тенденции меняются куда быстрее, чем в холода. Зачастую те вещи, что были в тренде в прошлом году, никак не вписываются в нынешние веяния моды.



Рекомендуем вам отойти от привычного алгоритма и к лету собрать гардероб не модный, а универсальный — демократичный и базовый.



Чтобы вещи прослужили не один сезон, обратите внимание на нейтральный крой и такую же цветовую гамму. Прелесть базовых вещей заключается в том, что, даже если вы соблазнитесь купить атласную юбку в ультрамодном цвете, вам не придется докупать к ней верх — он уже будет лежать в шкафу.

Выберите 2–4 универсальных «низа». Это могут быть бежевые льняные брюки, походные шорты, кремовая юбка в рубчик или, например, мини в цветочек, который всегда уместен летом.

Сделайте ставку на легкую блузу со сборками, майку-борцовку и топ-халтер (у него лямки или бретели завязываются или застегиваются на шее). Не забудьте про платья: нежные сарафаны нейтральных цветов и минималистичные модели на бретельках сможете носить как на пляж, так и на вечеринку на крыше.

Обувь должна быть долговечной. На лето лучше выбирать удобные дышащие модели, которые не будут натирать и сдавливать. Ни в коем случае не поддавайтесь тенденциям и не покупайте неудобные варианты.

Помните: обладателям базового летнего гардероба достаточно купить всего несколько обновок за сезон, чтобы повседневные образы приобрели главные приметы подиумных трендов. Вы шопоголик? Попробуйте отговорить себя от покупок Помните американскую комедию «Шопоголик», в которой девушке заблокировали все карты, когда кредиты на них превысили допустимые пределы? Это все выдумки. В реальной жизни маньяки шопинга и распродаж не вычищают карты, а, как любые зависимые, растягивают удовольствие на каждый день.



Чтобы выяснить, шопоголик вы или нет, проанализируйте свои траты за последний год: высчитайте сумму, которая уходит на шопинг в месяц, и подсчитайте среднюю цену покупки. Вам все сразу станет ясно.



Если, к примеру, вы совершаете покупки редко, но каждый раз выходите из магазина с дорогими вещами, которые прослужат вам долго (товарами для дома, верхней одеждой, обувью, качественной повседневной одеждой), проблемы нет. Но если в месяц вы тратите на вещи, допустим, 30 тысяч рублей, и при этом покупок у вас больше 20, — значит, в магазины вы ходите, как на работу. При этом вы почти всегда выходите с обновкой и не совершаете крупных трат, размениваясь на всякую чепуху.

Что же делать?

Прикиньте, как часто вы будете носить вещь. Покупка должна отбить себя Представьте, что в магазине на соседних вешалках висят платье в пол и джемпер. Цена одинаковая — 5 тысяч рублей, но одна из вещей сильно дороже другой. Как думаете, какая?



Конечно, платье. Джемпер вы будете носить каждый день и уж точно «выгуляете» его минимум 50 раз. Если мы поделим 5 тысяч рублей на 50 выходов, получится, что стоимость одного выхода составит 100 рублей. Платье в пол вы наденете на корпоратив, на день рождения и летом совершите в нем несколько прогулок по городу. В итоге вещь послужит вам максимум 10 раз — а ее стоимость в пересчете на каждый день носки составит 500 рублей.

Разумеется, все числа условные, но ясно одно: платье точно обойдется вам дороже джемпера. Попробуйте использовать эти нехитрые формулы каждый раз, когда находитесь в магазине, — так вам почти всегда удастся победить спонтанные эмоции.



Попробуйте ничего не покупать хотя бы месяц Вместо того чтобы тратить деньги на чепуху, купите одну классную вещь, но приобретите ее как вознаграждение.

Попробуйте заключить с собой контракт: вы не будете ходить по магазинам неделю, и если продержитесь, сможете позволить себе хорошую покупку. Затем увеличьте срок договора с собой до двух недель, дальше — до месяца. Велика вероятность, что постепенно вы вообще перестанете воспринимать шопинг как легкодоступную форму досуга. И в какой-то момент придете к выводу: сэкономленную сумму лучше потратить на образование или на отпуск, о котором вы давно мечтали.

Откажитесь от электронных рассылок Искушение будет рядом, пока вы не отпишетесь от всех рассылок магазинов и модных брендов. Онлайн-шопинг, конечно, придумали гении маркетинга, но точно не в вашу пользу.

Попробуйте отписаться от всех рассылок и снова вернуться к ним через месяц. Вы увидите, что зачастую в новых коллекциях, о которых они оповещают, не оказывается ничего нового. А очередное платье-комбинация, которое они рекламируют, у вас уже есть.



Убейте в себе хомяка: перестаньте вестись на липовые распродажи Увидели слово «распродажа»? Идеальный сценарий для вас: прийти в магазин и купить со скидкой то, за чем, собственно, вы и шли в магазин. Приобретать про запас вещи, которые будут просто лежать в вашем шкафу на всякий случай, уж точно не нужно — даже с дисконтом.

Примерили вещь, и она вам понравилась? Дайте себе два дня на раздумья. Если спустя пару дней вы по-прежнему думаете о ней и не нашли похожую вещь в гардеробе, можете пойти и купить. Но чаще всего спустя время мы забываем о том, что хотели приобрести, — нас отвлекает куча других дел.

Распишите развлечения на неделю Очень часто шопинг становится способом развлечься после трудового дня. Ведь чтобы придумать что-то интересное, нужно заранее купить билеты или забронировать столик. Пойти в магазин куда проще.

Попробуйте уже в выходные составить план развлечений на неделю. К примеру, в понедельник вы идете в кино с другом или второй половинкой, во вторник — на пробную тренировку по пилатесу, в среду — встречаетесь с друзьями, в пятницу — смотрите фильм в кинотеатре под открытым небом.

Перестаньте бояться секонд-хендов

В секонд-хендах можно найти огромное количество вещей, которые приносят люди в хорошем, часто в идеальном состоянии. Если у вас до сих пор есть предубеждения насчет комиссионок, спешим вас переубедить.

Во-первых, вещи, бывшие в употреблении, поступающие в подобные точки перепродажи, подлежат тщательной обработке, а также приводятся в идеальное состояние перед тем, как оказаться на витрине.

Во-вторых, в комиссионки на перепродажу зачастую отдают одежду с бирками — абсолютно новую. Объясняется это импульсивными, неоправданными и бесцельными покупками, которые люди осуществили, поддавшись сиюминутному желанию, а также маркетинговым уловкам, — и их желанием от этих покупок избавиться.

Обратившись к ассортименту секонд-хендов и комиссионок, вы с удивлением заметите, что одежда, которая представлена на прилавках, как правило, отвечает принципам «медленной моды». Она произведена из качественных материалов и способна прослужить вам не один год.

В секонд-хендах можно найти винтажные модели одежды и аксессуаров из лимитированных коллекций или брендовые вещи из коллекций прошлых сезонов. Причем по весьма приятной цене.

Но помните: идя в комиссионку, не забывайте правила борьбы с манией шопинга! Лучше заранее составьте список необходимых для приобретения вещей.

Где найти уникальные винтажные вещи в Петербурге, мы рассказывали здесь.