«Точки» винтажа: где найти уникальную одежду и предметы интерьера

Премия «Отличный Петербург» раскрывает секреты: куда пойти, если вы хотите купить действительно уникальную вещь.

Штучные вещи обладают необъяснимой прелестью и притягательностью для людей с тонким вкусом. Да и тренд на винтажные вещи в мире растет с каждым днем. Стилисты и дизайнеры уверены: хорошую сумку, удивительное платье и стильный набор посуды больше шансов отыскать не в масс-маркете, а в секонд-хендах.



В номинацию «Винтажные магазины и крафтовые мастерские» проекта «Отличный Петербург» мы с трудом отобрали самые, на наш взгляд, показательно петербургские винтажные точки (за них можно и нужно голосовать). Почему с трудом? Потому что таких магазинов гораздо больше пяти. Рассказываем, куда еще стоит зайти.

А про крафтовые мастерские читайте в карточках номинации!