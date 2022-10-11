«Точки» винтажа: где найти уникальную одежду и предметы интерьера

Премия «Отличный Петербург» раскрывает секреты: куда пойти, если вы хотите купить действительно уникальную вещь.
Штучные вещи обладают необъяснимой прелестью и притягательностью для людей с тонким вкусом. Да и тренд на винтажные вещи в мире растет с каждым днем. Стилисты и дизайнеры уверены: хорошую сумку, удивительное платье и стильный набор посуды больше шансов отыскать не в масс-маркете, а в секонд-хендах.
В номинацию «Винтажные магазины и крафтовые мастерские» проекта «Отличный Петербург» мы с трудом отобрали самые, на наш взгляд, показательно петербургские винтажные точки (за них можно и нужно голосовать). Почему с трудом? Потому что таких магазинов гораздо больше пяти. Рассказываем, куда еще стоит зайти.
А про крафтовые мастерские читайте в карточках номинации!
Магазин уникальных находок
OFF магазин-салон
наб. реки Фонтанки, д. 78
Кому интересен: тем, кто бредит модой прошлого века и отлично смотрится в стиле рокабилли или newlook
Старейший магазин винтажной одежды в Петербурге, салон-магазин OFF возник в 2000-х как ответ на потребность творческой молодежи найти оригинальные наряды для вечеринок. Тогдашние тусовщики сегодня стали модными дизайнерами, музыкантами и фотографами. Вместе с ними вырос и OFF. Сейчас вещи из салона-магазина можно увидеть в фильмах и сериалах, в театральных постановках и на любимых артистах.
Здесь собирают одежду, аксессуары и уникальные находки с блошиных рынков всего мира. Раздолье для творчески мыслящих людей и поклонников необычных вещей с историей.
Большая барахолка
Гараж-сейл в Севкабель Порту
Гавань, Севкабель Порт, Кожевенная линия, д. 40Б
Кому интересен: тем, кто хотя бы раз в жизни ходил на гаражную распродажу и знает, какие удивительные «плюшки» там можно найти
Более 300 продавцов антиквариата, винтажа и секонда. Уникальная барахолка с находками, без преувеличения, на вес золота — для ценителей. Например, свадебное платье с корсетом, латунные статуэтки прямиком из Индии и Марокко, оригинальное издание пластинки Aladdin Sane Дэвида Боуи. Кроме частных продавцов, на барахолку со своими товарами приходят и крупные винтажные магазины. Большая гаражная распродажа происходит в просторных цехах Севкабель Порта каждый сезон.
Сокровищница на любой вкус
Блошиный рынок на Удельной
Выборгский район, Фермское шоссе, 41
Кому интересен: тем, кто готов придирчиво пересмотреть сотню предметов, чтобы выудить среди них по-настоящему уникальный.
Блошиный рынок на Удельной — самый большой и самый старый в Петербурге. Первая торговля здесь началась еще в середине XIX века. В теперешнем своем виде существует с начала 1990-х годов. На Уделке каждые выходные собираются сотни частных торговцев, вытаскивающих из закромов иногда поистине удивительные предметы. Старинный самовар? Винтажные украшения? Посуда, какой больше нигде не отыскать? За этим всем ценители едут на блошиный рынок и никто никогда не уходил отсюда без добычи. Здесь можно найти что угодно: винтаж, антиквариат, секонд-хенд, товары из СССР, монеты и значки, старинную аппаратуру — в общем, сокровища на любой вкус и кошелек.
Территория машины времени
РетроСклад
Адмиралтейский район, ул. Курляндская, д. 49, историческое здание завода «Степан Разин»
Кому интересен: тем, кто ценит изящество старинных вещей и готов подарить им вторую жизнь в своем доме
Ретро всегда притягивает людей. Вещи живут дольше людей: многие из них с годами не теряют привлекательности — даже наоборот. В помещениях завода притаился удивительный мир старины. Здесь можно окунуться в атмосферу прошлого или приобрести необычную вещь для дома. Можно прийти просто на экскурсию, полюбоваться старинной мебелью и вдохновиться нестандартными аксессуарами для офиса. Можно арендовать реквизит для стилизованной фотосессии или даже помещение для съемок.
Милитари в городском стиле
Амбар винтаж
Адмиралтейский район, Гороховая, д. 55
Кому интересен: тем, кого привлекает стиль милитари и основательные вещи
Небольшой приятный магазин уютно расположился на одной из центральных улиц города. Сюда приходят за добротными полевыми куртками, безупречными тренчами и брюками свободного кроя. Здесь же ценители отыскивают шерстяные пиджаки и вязаные свитера времен СССР. Сюда приходят те, кто ищет наряды в стиле милитари, яркие университетские куртки из-за рубежа, твидовые пиджаки и пальто пожарных.
На стиль милитари Амбар винтаж делает особенный упор. Но для тех, кто тяготеет к нарядам такого плана, однако не может позволить себе выглядеть так, есть удачный промежуточный вариант: плащи оливкового цвета, которые удивительно легко вписываются в петербургский стиль, и плотные рубашки. Есть и более «городские» предложения: например, пальто пожарных с характерными застежками или твидовый пиджак.
Вдохновленные фьордами
Fjord Stock & Vintage
ул. Чехова, д. 8
Кому интересен: тем, кто питает пристрастие в качеству скандинавских товаров
Куда идти за вещами редких скандинавских марок? Конечно, в стильный шоу-рум на улице Чехова. Знаменитый писатель был бы доволен: на улице его имени расположился магазин, где торгуют качественными и редкими вещами.
В 2017 году, когда Fjord Stock & Vintage только открылся, в нем действительно присутствовали товары исключительно из Норвегии. Собственно, этой стране магазин и обязан названием. Но со временем ассортимент расширялся, и сейчас покупателей встречают коллекции из качественных вещей не только норвежских, но и английских, немецких и финских производителей. Мембранные и джинсовые куртки, легендарные 501 Levi's, произведенные в 2000-х в Мехико, крутые рабочие комбинезоны. Выбор богат и разнообразен.
Килты, платья и брошки
Желтая вешалка
Ул. Жуковского, д. 39
Кому интересно: экологически настроенным любителям выделяться из толпы и носить красивое.
Идею создатели магазина формулируют так: по-настоящему клевые вещи для свободных духом людей. Их основная идея — дать вторую жизнь вещам, экономя ресурсы планеты. И это наш посильный вклад. Сюда можно прийти за необычным пальто или накидкой а-ля Гоголь, вечерним платьем уникального стиля или повседневной юбкой в клетку. Мужской зал — это твид и вельвет, жилеты и классические пиджаки, а еще килты для особых ценителей.
Отдельное удовольствие — стенд с винтажной бижутерией. Серьги и клипсы, цепочки и бусы, а какие там брошки! Красота.
И не забудьте купить там же советскую авоську. Это ж нынче пик моды!
Для тех, кто в теме
Chestore.vintage
Каменноостровский пр., д. 16
Кому интересен: тем, кто любит простые и качественные футболки, классические джинсы и предпочитает толстовки пиджакам
Классика — это не только строгие пиджаки и брюки со стрелками. Джинсы и стильные футболки вошли в наш обиход так давно и прочно, что тоже получили право именоваться классической одеждой. Качественный деним, толстовки, футболки — на Каменноостровский проспект приходят те, кто знает толк в аутентичной американской одежде.
В таких нарядах молодежь 40-х годов прошлого столетия сидела на пляже, покоряла волны морей и океанов, ловила рыбу и тусила на вечеринках. Сегодня вещи получают вторую жизнь, а их владельцы — вторую молодость и вдохновение.
У нас в коммуналке такое же было!
«Вчера»
ул. Константина Заслонова, д. 5
Кому интересно: тем, кто скучает по советским временам и хочет ненадолго окунуться в ту эпоху (точнее, в ее эстетику).
Головные уборы, обувь, одежда, книги, посуда, украшения — запасы ностальгии в этом небольшом помещении просто огромные. Здесь все вещи — с историей. Обратите внимание на небольшую горку слева — там лежит наиболее ценная бижутерия. А над входом висят шляпы — и они тоже заслуживают внимания.
Пятидесятые и нулевые на одном рейлинге
«Антресоль»
Невский проспект, д. 134А
Кому интересно: тем, кто хочет больше знать об истории моды
Чтобы найти этот магазин, надо зайти в типичную петербургскую подворотню и прогуляться по типичному питерскому двору. Это уже настраивает на нужный лад.
Внутри — одежда по сезону (например, осенью пополняется коллекция тренчей), на особый случай (платья new look — наша большая любовь), шарфы и палантины, немного шляп и такая витрина бижутерии, что внутренний дракон требует хватать всё и бежать.
Если вам что-то неясно — смело обращайтесь к консультанту. Он пояснит всё, что вы хотите знать о приглянувшейся вещи: когда создана, почему выглядит так, а не иначе, с чем сочетается.
Даже бабушки у подъезда вас одобрят, или В чем пойти на крокодила
Second Kent
ул. Ломоносова, д. 10
Кому интересно: в первую очередь, мужчинам, которым надо одеться нестандартно.
Сначала зайдите в подворотню. Выходить из нее не надо, потому что нужная дверь как раз в ней и расположена (по левую руку вторая). Потом мимо вахты идите смело. Длинные коридоры, неожиданные повороты, внезапные лестницы (подниматься не нужно). Это квест? Это поиски клада?
Нет, это путь в магазин Second Kent, где можно купить комбинезон австралийского фермера или ковбойскую шляпу, бархатный пиджак или барское пальто из овчины, казаки или рабочие ботинки.
Для женщин тоже найдется небольшой уголок, но в первую очередь — это мужское место. Обратите внимание на интерьер — он специально для селфи в стиле винтаж.