В Киеве подтвердили, что ВСУ ведут контрнаступление: новости СВО за 5 июня

Минобороны сообщило о крупномасштабном украинском наступлении на нескольких направлениях Скриншот: Минобороны России / T.me Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 2 июня 2023 года.



Минобороны сообщило о крупномасштабном украинском наступлении Минобороны России сообщило о начале крупномасштабного украинского наступления. Оно началось 4 июня на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. По данным военного ведомства, ВСУ задействовали две механизированные бригады из стратегических резервов украинской армии «при поддержке других воинских частей и подразделений».

— Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника, — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. — Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта.



В Минобороны отметили, что «только 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины», и заявили, что пятеро украинских военнослужащих взято в плен. Позже в военном ведомстве рассказали о новых попытках ВСУ провести атаку на Южно-Донецком направлении в районах совхоза «Октябрь» и населенного пункта Новодонецкое и отметили, что наступление ВС «успешно сдерживается». В Киеве подтвердили, что ВСУ ведут контрнаступление Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ ведут контрнаступление «на некоторых направлениях».

— В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там мы движемся довольно широким фронтом, — написала Маляр у себя в телеграм-канале, добавив, что «продолжаются бои местного значения». Ежемесячную выплату участникам СВО хотят полностью предоставлять в денежной форме Рабочая группа по СВО разработала и внесла в Госдуму поправки, согласно которым ежемесячная выплата участникам спецоперации будет полностью предоставляться в денежной форме. Об этом у себя в телеграм-канале заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он обратил внимание на то, что сейчас ветераны боевых действий «по умолчанию получают ее частично деньгами, частично — в виде набора социальных услуг».



— Перевести натуральную часть соцпомощи в реальные деньги возможно, но для этого требуется заранее подать заявление. В условиях, когда человек — на фронте, это почти нереально. Опять же социальные услуги не то, чем боец может воспользоваться, сидя в окопе, — отметил Турчак. — Если кто-то захочет, то сможет оформить себе льготы по проезду, санаториям, лекарствам, подав заявление в социальный фонд. Тем самым отказавшись от получения части денег. Но изначально эта государственная выплата будет приходить к участникам и ветеранам СВО в денежной форме полностью. Об этом нас просили сами участники СВО.

В нескольких регионах России прозвучало «экстренное обращение» Путина. В Кремле говорят, что это фейк В Воронежской области сообщили о взломах радиостанций — по ним транслировали якобы экстренное обращение президента Владимира Путина, в котором говорилось о вторжении украинских войск в Курскую, Белгородскую и Брянскую области.

— На территории Курской, Белгородской, Брянской областей введено военное положение, — говорилось в сообщении. — Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным коварным врагом нам нужно будет объединить все силы Российской Федерации. Прошу жителей Курской, Белгородской и Брянской областей эвакуироваться вглубь территории России, соблюдая порядок и спокойствие, неукоснительно выполнять распоряжения местных военных администраций.

Воронеж №1 / T.me

«Экстренное обращение» прозвучало также в Белгородской и Ростовской областях. Власти Воронежской области заявили, что это «взломы частот радиовещания». — Официально сообщаем, что ситуация в регионе продолжает оставаться контролируемой властями и правоохранительными органами. Причин для беспокойства нет. Принятие дополнительных решений для сохранения стабильной обстановки в Воронежской области сейчас не требуется, — пояснили в правительстве. Власти Белгородской области также сообщили, что распространенные сообщения были фейковыми, и опровергли информацию о введении военного положении в регионе.



— Информация о вторжении украинских войск в Белгородской области, введении военного положения, всеобщей мобилизации и эвакуации региона вглубь России — фейк, — говорится в телеграм-канале белгородского оперштаба.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никакого обращения «точно не было». — Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио «Мир» и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы. Неизвестный беспилотник рухнул в поле под Таганрогом Беспилотник упал возле Таганрога в Ростовской области. В правительстве области уточняют, что это произошло 3 июня вдали от жилых домов. По заявлению властей, пострадавших и разрушений нет. На пустыре, где рухнул аппарат, работали специалисты Министерства обороны России. При этом, чей именно дрон рухнул и был ли это боевой аппарат, в правительстве Ростовской области не уточнили. По словам очевидцев, на обломках фюзеляжа были звезды, похожие на символику российской армии.



«Таганрог Новости» / Telegram

Спецслужбы Бельгии проверят использование бельгийского оружия под Белгородом Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам расследовать возможное использование украинскими ДРГ бельгийского оружия на территории России. Об этом он заявил телеканалу RTBF.

— Мы попросили наши разведслужбы и военных проанализировать это, провести соответствующие контакты. У меня пока нет подтверждения, мы изучаем ситуацию, — сказал де Кроо.

Он напомнил, что Бельгия передавала Украине оружие с четким условием: оно может применяться только в целях обороны и на украинской территории. По данным бельгийских властей, это указывается в документах, сопровождающих каждую поставку. Кроме того, ставится условие, что бельгийское оружие может передаваться только официальным вооруженным силам Украины.

О фактах использования бельгийского оружия украинскими ДРГ ранее сообщали в Washington Post. 4 июня министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб заявили, что попросят у Киева разъяснений.