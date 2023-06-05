Военные духовые оркестры соберутся на Соборной площади в День России

12 июня, в День России, В Петропавловской крепости пройдет XXIV Фестиваль духовых оркестров.
Главным событием дня станет дефиле-шоу на Соборной площади, в котором примут участие более 400 военных музыкантов России: оркестры ведущих военных учебных и научных центров России, в том числе оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова, а также два заслуженных коллектива из Белоруссии — Образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД и легендарный ансамбль «Песняры». Все участники выступят со своими сольными номерами.
Фестиваль продолжит традицию, заложенную Петром Великим, по указу которого была создана Военно-оркестровая служба молодой регулярной Российской армии. Оркестры гвардии Семеновского и Преображенского полков играли на парадах в честь победы в Северной войне, а марш Преображенского полка стал со временем неофициальным гимном Российской империи. Сам Петр I был штатным старшим барабанщиком Преображенского полка.
Фестиваль начнется в 15:00 на Соборной площади Петропавловской крепости и завершится в 18:00.
Вход свободный, 6+.