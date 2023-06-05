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    Военные духовые оркестры соберутся на Соборной площади в День России

    2 комментария
    Фото: Сергей Николаев, архив «Фонтанки.ру»
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    12 июня, в День России, В Петропавловской крепости пройдет XXIV Фестиваль духовых оркестров.

    Главным событием дня станет дефиле-шоу на Соборной площади, в котором примут участие более 400 военных музыкантов России: оркестры ведущих военных учебных и научных центров России, в том числе оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова, а также два заслуженных коллектива из Белоруссии — Образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД и легендарный ансамбль «Песняры». Все участники выступят со своими сольными номерами.

    Фото: Сергей Николаев, архив «Фонтанки.ру»
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    Фестиваль продолжит традицию, заложенную Петром Великим, по указу которого была создана Военно-оркестровая служба молодой регулярной Российской армии. Оркестры гвардии Семеновского и Преображенского полков играли на парадах в честь победы в Северной войне, а марш Преображенского полка стал со временем неофициальным гимном Российской империи. Сам Петр I был штатным старшим барабанщиком Преображенского полка.

    Фестиваль начнется в 15:00 на Соборной площади Петропавловской крепости и завершится в 18:00.

    Вход свободный, 6+.

    Фото: Сергей Николаев, архив «Фонтанки.ру»
    Фото: Сергей Николаев, архив «Фонтанки.ру»

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    Куда сходить бесплатноДуховой оркестрПетропавловская крепостьДень России
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    Комментарии 2

    Заливщик голосовых планок05 Июн 2023 в 16:34
    А палатка по приёму добровольцев там будет?
    +0−0
    Потёртый русский05 Июн 2023 в 16:24
    Будут скрепно на дуде играть
    +0−0
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