Власти Петербурга из-за погодных условий объявили «жёлтый» уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.
Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на Pосгидрометцентр, предупреждение действует сегодня, 5 июня, с 13 до 21 часа. Причина — сильный ветер, его порывы могут достигать 15 м/с.
О силе ветра в данный момент можно судить ещё и по тому, как дёргается картинка с супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург», — так ветер раскачивает камеры.
Водителям и пешеходам следует пpоявлять особую остоpожность, в таких условиях возрастает риск ДТП.