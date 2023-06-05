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    В Петербурге — «жёлтый» уровень опасности

    1 комментарий
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Власти Петербурга из-за погодных условий объявили «жёлтый» уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

    Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на Pосгидрометцентр, предупреждение действует сегодня, 5 июня, с 13 до 21 часа. Причина — сильный ветер, его порывы могут достигать 15 м/с.

    О силе ветра в данный момент можно судить ещё и по тому, как дёргается картинка с супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург», — так ветер раскачивает камеры.

    Водителям и пешеходам следует пpоявлять особую остоpожность, в таких условиях возрастает риск ДТП.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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    Комментарии 1

    Гость05 Июн 2023 в 14:41
    Лучше бы ветер так раскачивал лодку, а не камеры.
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