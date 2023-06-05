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    Водителя KIA отправили в колонию за таран пешехода вместе с припаркованным Land Cruiser на Художников

    2 комментария

    Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который сел за руль «под кайфом» и устроил ДТП с пострадавшей женщиной зимой 2021 года. Женщина стояла возле припаркованного внедорожника, когда и в нее, и в автомобиль влетела «КИА» с подсудимым за рулем.

    ДТП произошло около 9:36 18 декабря 2021 года возле дома 17, корпус 1, по проспекту Художников, сообщает 5 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый, пребывая в состоянии наркотического опьянения, управлял на основании путевого листа автомобилем KIA Rio, принадлежащим другому человеку. Он следовал по средней полосе проспекта Художников на скорости порядка 50 км/ч, а затем при наличии в правой полосе припаркованного Toyota Land Cruiser и женщины, стоявшей у его левого бока, частично заехал на правую полосу, сбил женщину и врезался в «Ленд Крузер». Потерпевшая в результате получила тяжелые травмы.

    Суд признал водителя «КИА» виновным в нарушении ПДД, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. а ч. 2 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 1,5 года. Также с него взыскали 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.

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    Комментарии 2

    Guddd-Head05 Июн 2023 в 15:11
    Что тётка делала на проезжей части?
    +0−0
    своих не бросаем05 Июн 2023 в 14:00
    ну и приговоры, пожелаем чтобы следующей жертвой стал судья и прокурорский.
    +1−0
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