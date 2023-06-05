Водителя KIA отправили в колонию за таран пешехода вместе с припаркованным Land Cruiser на Художников

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который сел за руль «под кайфом» и устроил ДТП с пострадавшей женщиной зимой 2021 года. Женщина стояла возле припаркованного внедорожника, когда и в нее, и в автомобиль влетела «КИА» с подсудимым за рулем.



ДТП произошло около 9:36 18 декабря 2021 года возле дома 17, корпус 1, по проспекту Художников, сообщает 5 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый, пребывая в состоянии наркотического опьянения, управлял на основании путевого листа автомобилем KIA Rio, принадлежащим другому человеку. Он следовал по средней полосе проспекта Художников на скорости порядка 50 км/ч, а затем при наличии в правой полосе припаркованного Toyota Land Cruiser и женщины, стоявшей у его левого бока, частично заехал на правую полосу, сбил женщину и врезался в «Ленд Крузер». Потерпевшая в результате получила тяжелые травмы.