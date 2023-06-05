Снос дома для служащих Невской писчебумажной фабрики стал уголовным делом

Следственный комитет в Петербурге возбудил уголовное дело после сноса дома для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины». Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе ведомства.



Следствие увидело в действиях неустановленных лиц из числа работников «одной из организаций города» нарушение закона об объектах культурного наследия и предостережения профильного комитета Петербурга. Сотрудники компании произвели демонтаж, повредив здание у дома 56 лит. Б по Октябрьской набережной, имеющее признаки памятника. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).

