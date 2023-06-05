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    Снос дома для служащих Невской писчебумажной фабрики стал уголовным делом

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    Следственный комитет в Петербурге возбудил уголовное дело после сноса дома для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины». Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

    Следствие увидело в действиях неустановленных лиц из числа работников «одной из организаций города» нарушение закона об объектах культурного наследия и предостережения профильного комитета Петербурга. Сотрудники компании произвели демонтаж, повредив здание у дома 56 лит. Б по Октябрьской набережной, имеющее признаки памятника. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).

    Сейчас следователи вместе с сотрудниками регионального управления МВД выясняют обстоятельства произошедшего и проводят обыски в офисе организации. Расследование на контроле руководства главного следственного управления СК по Петербургу. Ранее проверкой в отношении этого объекта петербургским следователям поручил заняться председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

    Накануне «Фонтанка» поговорила с представителем владельца участка, на котором снесли дом для служащих Невской писчебумажной фабрики. По его словам, документов, которые запрещали бы проведение каких-либо работ на данном объекте в части сноса ветхого строения, предоставлено не было, в связи с чем правоохранительные органы согласились с доводами, что законных препятствий для сноса нет.

    Напомним, градозащитники 3 июня зафиксировали полный снос дома по Октябрьской набережной, 56. При этом совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга не стал рекомендовать признать дом выявленным объектом культурного наследия. До этого на место выезжали сотрудники Следственного комитета. Это был не первый их визит на объект. В январе по поручению Александра Бастрыкина снос здания уже останавливали, а следователям поручали изучить доводы горожан и провести проверку.

    Застройщик получил разрешение на работы еще в 2019 году, затем дважды продлевал документ, теперь он действует до 26 декабря 2023 года. Владельцем и главой компании является Игорь Карцев, заметный петербургский девелопер. В портфеле его фирмы «Максимум лайф девелопмент» восемь коттеджных поселков в окрестностях Петербурга, а также девелоперский и производственный бизнес в Петербурге и Мурманской области

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    Комментарии 21

    Oleg_I05 Июн 2023 в 12:43
    Посмотрел фотографии этого здания на яндекс панорамах. Как минимум с 2009 года (раньше снимков нет) там стояло никому не нужное, заброшенное и разваливающееся на глазах здание с заколоченными окнами, которое периодически заматывали маскировочными баннерами или сетками.
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 12:21
    Где-то с год назад там на территории сгорело здание с офисами.
    Тогда уже говорили, поджог с тем чтобы побыстрее выселить всех, все сломать и застроить муравейниками.
    Год прошел. Здание снесли. И СК удивляется,как так-то?
    Всероссийский цирк. Идет освоение миллиардов.
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 12:20
    Все правильно. Всех под суд с полным возмещение ущерба в натурном виде…
    +0−1
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