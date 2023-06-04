«Наш город — это площадка для инвестиций». Представитель владельца снесенного дома на Октябрьской набережной объяснил, что произошло

«Вчера приезжали правоохранительные органы, которые проверяли законность наших действий. Документов, которые запрещали бы проведение каких-либо работ на данном объекте в части сноса ветхого строения, нам предоставлены не были. Поэтому правоохранительные органы согласились с нашими доводами о том, что законных препятствий для сноса ветхого строения не имеется», — рассказал «Фонтанке» адвокат фирмы «Специализированный застройщик Лайф Апарт Октябрьская» Ростислав Зимин.

«Если я к вам приду и скажу, что вы у себя дома не имеете права ничего делать, вы же, естественно, тоже спросите, на каком основании я вам это говорю, — продолжил Зимин. — Я вам должен буду предоставить соответствующий документ. Я вчера задал такой же вопрос: где документы, которые запрещают проведение этих работ? Нам этих документов не было предъявлено. Поэтому какие основания нам ничего не делать?»

Он также напомнил, что «простой техники, оборудования, земельного участка, который куплен на законных основаниях, — это потеря денег бизнеса». И кто-то должен за это отвечать. Но пока — некому.

«Вы не забывайте, что наш город — это площадка для инвестиций, — заявил Зимин. — И если кто-то в эту площадку вкладывается, значит с этого должен быть какой-то результат. А если вы не даете сделать результат, вы должны возместить убытки».

