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    «Наш город — это площадка для инвестиций». Представитель владельца снесенного дома на Октябрьской набережной объяснил, что произошло

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    22 комментария

    Представитель владельца участка, на котором накануне снесли дом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины», 4 июня прокомментировал «Фонтанке» свое видение ситуации.

    «Вчера приезжали правоохранительные органы, которые проверяли законность наших действий. Документов, которые запрещали бы проведение каких-либо работ на данном объекте в части сноса ветхого строения, нам предоставлены не были. Поэтому правоохранительные органы согласились с нашими доводами о том, что законных препятствий для сноса ветхого строения не имеется», — рассказал «Фонтанке» адвокат фирмы «Специализированный застройщик Лайф Апарт Октябрьская» Ростислав Зимин.

    Нет запрещающих документов — нечего и обсуждать, считает он.

    «Если я к вам приду и скажу, что вы у себя дома не имеете права ничего делать, вы же, естественно, тоже спросите, на каком основании я вам это говорю, — продолжил Зимин. — Я вам должен буду предоставить соответствующий документ. Я вчера задал такой же вопрос: где документы, которые запрещают проведение этих работ? Нам этих документов не было предъявлено. Поэтому какие основания нам ничего не делать?»

    Он также напомнил, что «простой техники, оборудования, земельного участка, который куплен на законных основаниях, — это потеря денег бизнеса». И кто-то должен за это отвечать. Но пока — некому.

    «Вы не забывайте, что наш город — это площадка для инвестиций, — заявил Зимин. — И если кто-то в эту площадку вкладывается, значит с этого должен быть какой-то результат. А если вы не даете сделать результат, вы должны возместить убытки».

    Напомним, градозащитники 3 июня зафиксировали полный снос дома по Октябрьской набережной, 56. При этом совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга не стал рекомендовать признать дом выявленным объектом культурного наследия. До этого на место выезжали сотрудники Следственного комитета. Это был не первый их визит на объект. В январе по поручению Александра Бастрыкина снос здания уже останавливали, а следователям поручали изучить доводы горожан и провести проверку.

    Застройщик получил разрешение на работы еще в 2019 году, затем дважды продлевал документ, теперь он действует до 26 декабря 2023 года. Владельцем и главой компании является Игорь Карцев, заметный петербургский девелопер. В портфеле его фирмы «Максимум лайф девелопмент» восемь коттеджных поселков в окрестностях Петербурга, а также девелоперский и производственный бизнес в Петербурге и Мурманской области

    Дом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» был построен в 1880-е годах по проекту швейцарского архитектора Леонарда Шауфельбергера, известного в качестве главного мастера Императорского фарфорового завода.

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    Комментарии 22

    Гость04 Июн 2023 в 16:34
    Что ж это за власть у нас такая беззубая. Приезжает на стройку следственный комитет, останавливает ее, а как только отчаливает наши доблестные инвесторы снова начинают демонтаж)Тут либо Очень большая крыша у наших инвесторов, либо Привет 90-е, вообще берегов не видят.
    +0−0
    alexdelovoi04 Июн 2023 в 16:26
    На том свете тебе оплатят простой техники. Подожди немного
    +0−0
    Гость04 Июн 2023 в 16:07
    долой власть капиталистов, все чего они касаются, превращается в помои
    +2−1
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