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    Очевидцы: СК остановил снос исторического здания на Октябрьской набережной

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    2 комментария

    К историческому дому для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной, 56, прибыли сотрудники Следственного комитета. Они начали опечатывать здание и технику, сообщает 3 июня градозащитный телеграм-канал «SOS СПб Снос».

    Проводится проверка, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Следственного комитета по Петербургу.

    Градозащитники сообщали, что в мае Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга отказал зданию в историческом статусе. По данным «Фонтанки», Совет действительно не рекомендовал признавать здание выявленным объектом культурного наследия. Однако соответствующего распоряжения за подписью главы КГИОП еще нет, так что строители, можно сказать, поспешили.

    В январе снос дома уже останавливал глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку и изучить доводы граждан.

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    Снос
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    Комментарии 2

    Гость03 Июн 2023 в 18:41
    А точно там было красивое здание. Если все старые заводы считают за красоту, пусть уж нейросети проводят оценки.
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 17:44
    Да кому нужна эта рухлядь???
    +1−1
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