Очевидцы: СК остановил снос исторического здания на Октябрьской набережной

К историческому дому для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной, 56, прибыли сотрудники Следственного комитета. Они начали опечатывать здание и технику, сообщает 3 июня градозащитный телеграм-канал «SOS СПб Снос».
Проводится проверка, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Следственного комитета по Петербургу.
Градозащитники сообщали, что в мае Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга отказал зданию в историческом статусе. По данным «Фонтанки», Совет действительно не рекомендовал признавать здание выявленным объектом культурного наследия. Однако соответствующего распоряжения за подписью главы КГИОП еще нет, так что строители, можно сказать, поспешили.
В январе снос дома уже останавливал глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку и изучить доводы граждан.