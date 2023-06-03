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    Дом для служащих писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» снова сносят

    1961
    3 комментария
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    В Петербурге возобновили снос исторического дома для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной, 56. Об этом 3 июня сообщили градозащитники.

    В январе снос здания остановил Следственный комитет по поручению Александра Бастрыкина. Тогда глава ведомства поручил следователям изучить доводы горожан и провести проверку.

    Однако, как заявили градозащитники, в мае Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга отказал зданию в историческом статусе. Документальных подтверждений этому, как утверждают горожане, пока нет.

    В результате 3 июня снос здания возобновили. На месте работает экскаватор. Предполагается, что от здания не оставят даже фасадную стену.

    Фото: «Живой город»

    Справка:

    Дом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» был построен в 1880-е годах по проекту архитектора Леонарда Шауфельбергера. К концу XIX века здесь сложился своеобразный промышленный район, состоявший из двух промышленно-жилых комплексов — фабричных «городков» Варгуниных и Торнтонов. Бумажная фабрика появилась в 1840 году. Ее владельцами являлись купец Александр Иванович Варгунин и английский коммерсант Джон Гобберт, уступивший в 1850 году свою долю брату своего компаньона Павлу Ивановичу Варгунину.

    Гобберт привез из Лондона дорогостоящие машины и 10 английских специалистов. Кроме того, впервые на фабрике применили многие другие технические новинки: паровые двигатели, машины для непрерывной проклейки и просушки бумаги конструкции Александра Варгунина.

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    Комментарии 3

    Роберт Лэнгдон03 Июн 2023 в 15:11
    Фабрика братьев Варгуниных представляла собой ранний пример российского бумагоделательного предприятия, основанного совместно русским и английским предпринимателями, устроенного по английскому образцу и являвшегося передовым по международным промышленным меркам того времени. Здесь впервые в бумажном производстве России были применены паровые двигатели. Позднее на фабрике установили машину конструкции А. И. Варгунина для непрерывной проклейки и сушки ролевой бумаги, задолго до введения подобных технологий в Англии. При бумажной фабрике также имелись жилые дома для рабочих, школа, церковь, баня и прачечная.
    +1−0
    Роберт Лэнгдон03 Июн 2023 в 15:10
    О! А вот и историческая справка в конце статьи появилась. 👁‍🗨Почти нечего дополнить. Молодцы! 😄👍
    +1−0
    Avs715303 Июн 2023 в 14:40
    На предварительном следствии в полицейском участке на все вопросы он вопил одну и ту же стереотипную фразу:
    — У меня писчебумажный магазин!
    На что получал такой же стереотипный ответ:
    — Это для вас не оправдание.
    (С) Ярослав Гашек
    +0−0
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