Дом для служащих писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» снова сносят

В Петербурге возобновили снос исторического дома для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной, 56. Об этом 3 июня сообщили градозащитники.
В январе снос здания остановил Следственный комитет по поручению Александра Бастрыкина. Тогда глава ведомства поручил следователям изучить доводы горожан и провести проверку.
Однако, как заявили градозащитники, в мае Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга отказал зданию в историческом статусе. Документальных подтверждений этому, как утверждают горожане, пока нет.
В результате 3 июня снос здания возобновили. На месте работает экскаватор. Предполагается, что от здания не оставят даже фасадную стену.