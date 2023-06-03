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    Очевидцы: исторический дом на Октябрьской, к которому приезжал СК, полностью уничтожен

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    12 комментариев

    телеграм-канал «SOS СПб Снос»

    Исторический дом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной, 56 полностью снесли. Об этом 3 июня сообщает градозащитный телеграм-канал «SOS СПб Снос».

    Читатель «Фонтанки» Александр

    На опубликованных кадрах видно, как техника на развалинах обрушает последнее, что осталось от здания.

    Ранее активисты сообщали, что здание и технику опечатывают сотрудники Следственного комитета. В ведомстве «Фонтанке» рассказали, что организовали проверку. При этом снос дома уже останавливал глава СК Александр Бастрыкин.

    По данным «Фонтанки», Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга не рекомендовал признавать дом выявленным объектом культурного наследия, но распоряжения от КГИОП по этому поводу еще не было.

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    Снос
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    Комментарии 12

    Гость03 Июн 2023 в 23:00
    Снесли хлам. Это хорошо.
    Кита серебряного еще уберите с набережной
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 22:58
    Возбуждаться надо было ДО сноса, а не во время.
    +0−0
    pavas03 Июн 2023 в 22:52
    СК с Бастрыкиным превратились в каких-то клоунов. Их уровень - это политические процессы в отношении какой-нибудь одинокой бабки. А вот против строительной мафии - кишка тонка.
    +3−0
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