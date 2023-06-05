Парусник и «метеор» столкнулись в Финском заливе у Петербурга

Сильный ветер стал причиной водного «ДТП» в акватории Финского залива. Люди не пострадали. Парусная яхта получила повреждения. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.
ЧП произошло 4 июня около полудня в Петровском фарватере, у 17–18 буя. По данным водной полиции, во время тренировочного мероприятия по парусному спорту яхта, выйдя на судовой ход в условиях сильного ветра, задела по касательной «метеор», следовавший из Петербурга в Петергоф. На место происшествия тут же отправилась следственно-оперативная группа, начата проверка.
«Жертв и пострадавших нет, водотечности и разлива нефтепродуктов не допущено. Судоводители направлены на медицинское освидетельствование, состояние алкогольного опьянения не выявлено», — отмечается в сообщении.
«Метеор» повреждений не получил и продолжил свой путь. А вот яхте предстоит ремонт: оказалась повреждена мачта. Сумма ущерба выясняется.