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    Парусник и «метеор» столкнулись в Финском заливе у Петербурга

    5 комментариев

    Сильный ветер стал причиной водного «ДТП» в акватории Финского залива. Люди не пострадали. Парусная яхта получила повреждения. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

    ЧП произошло 4 июня около полудня в Петровском фарватере, у 17–18 буя. По данным водной полиции, во время тренировочного мероприятия по парусному спорту яхта, выйдя на судовой ход в условиях сильного ветра, задела по касательной «метеор», следовавший из Петербурга в Петергоф. На место происшествия тут же отправилась следственно-оперативная группа, начата проверка.

    «Жертв и пострадавших нет, водотечности и разлива нефтепродуктов не допущено. Судоводители направлены на медицинское освидетельствование, состояние алкогольного опьянения не выявлено», — отмечается в сообщении.

    «Метеор» повреждений не получил и продолжил свой путь. А вот яхте предстоит ремонт: оказалась повреждена мачта. Сумма ущерба выясняется.

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    ЯхтаПарусникЧП на воде
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    Комментарии 5

    Гость05 Июн 2023 в 13:08
    "ДТП" на воде... интересно!
    +0−0
    инкоrнида05 Июн 2023 в 12:46
    эти яхтеры ни чуть не лучше самокатчиков
    +0−0
    26184725105 Июн 2023 в 12:34
    Что ж метеороводитель яхте дорогу не уступил?
    +0−0
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