Парусник и «метеор» столкнулись в Финском заливе у Петербурга

Сильный ветер стал причиной водного «ДТП» в акватории Финского залива. Люди не пострадали. Парусная яхта получила повреждения. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.



ЧП произошло 4 июня около полудня в Петровском фарватере, у 17–18 буя. По данным водной полиции, во время тренировочного мероприятия по парусному спорту яхта, выйдя на судовой ход в условиях сильного ветра, задела по касательной «метеор», следовавший из Петербурга в Петергоф. На место происшествия тут же отправилась следственно-оперативная группа, начата проверка.

