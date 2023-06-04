Вы точно знаете, для чего это? Угадайте, как в СССР использовали эти 15 вещей

Если вам кажется, что сейчас нашу жизнь наполняют самые немыслимые приспособления, то вы просто не видели, что хранилось в советских квартирах! Эти вещи были практически в каждой семье, и какой-то из них наверняка пользовался каждый из вас. А может быть, у вас были они все? Посмотрите на фотографии популярных в СССР устройств, приборов и прочих безделушек, и попробуйте отгадать, для чего они нужны. Или вы и так всё прекрасно знаете? Тогда будет еще проще!