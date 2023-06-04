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    Вы точно знаете, для чего это? Угадайте, как в СССР использовали эти 15 вещей

    Если вы справились со всеми вопросами, то вы прямиком из Советского Союза

    9570
    43 комментария
    Вы ни за что не поверите, как использовали эти предметы!
    Вы ни за что не поверите, как использовали эти предметы!Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Если вам кажется, что сейчас нашу жизнь наполняют самые немыслимые приспособления, то вы просто не видели, что хранилось в советских квартирах! Эти вещи были практически в каждой семье, и какой-то из них наверняка пользовался каждый из вас. А может быть, у вас были они все? Посмотрите на фотографии популярных в СССР устройств, приборов и прочих безделушек, и попробуйте отгадать, для чего они нужны. Или вы и так всё прекрасно знаете? Тогда будет еще проще!

    Начнем с простого. Что это за гигантский агрегат?

    Начнем с простого. Что это за гигантский агрегат?

    На первый взгляд, всё выглядит очевидно. Но разберетесь ли вы, что это за вещь?

    На первый взгляд, всё выглядит очевидно. Но разберетесь ли вы, что это за вещь?

    А что это за загадочный коврик?

    А что это за загадочный коврик?

    Этот аппарат вы наверняка узнаете без труда. Или все-таки с трудом?

    Этот аппарат вы наверняка узнаете без труда. Или все-таки с трудом?

    Тут много предметов, но нас интересует вот этот металлический тазик с патроном. Что это?

    Тут много предметов, но нас интересует вот этот металлический тазик с патроном. Что это?

    С этим предметом вряд ли сталкивался каждый. Но попытаться угадать всё равно можно!

    С этим предметом вряд ли сталкивался каждый. Но попытаться угадать всё равно можно!

    Знакомая вещь, не правда ли?

    Знакомая вещь, не правда ли?

    Повышаем градус сложности. Для чего была нужна вот эта штуковина?

    Повышаем градус сложности. Для чего была нужна вот эта штуковина?

    А это что за черный агрегат?

    А это что за черный агрегат?

    Судя по всему, это какой-то предмет с кухни. Но для чего его использовали?

    Судя по всему, это какой-то предмет с кухни. Но для чего его использовали?

    А это приспособление для чего использовали?

    А это приспособление для чего использовали?

    А это что такое?

    А это что такое?

    Самый сложный уровень. Для чего нужна была вот эта вещь?

    Самый сложный уровень. Для чего нужна была вот эта вещь?

    Вот здесь вы наверняка попадетесь! Что это за предмет?

    Вот здесь вы наверняка попадетесь! Что это за предмет?

    И последняя вещь на сегодня!

    И последняя вещь на сегодня!
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    Вы точно знаете, для чего это? Угадайте, как в СССР использовали эти 15 вещей

    Советские вещи вам неинтересны! Зачем о них знать, когда вокруг и так много нового и непонятного

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    Вы точно знаете, для чего это? Угадайте, как в СССР использовали эти 15 вещей

    Возможно, вы и пользовались парой-тройкой этих вещей, но в целом они вам не сильно знакомы

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    Вы неплохо справились, но многие из вещей всё же не применяли на практике

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    Вы хорошо справились! Лишь немногие вещи из этого списка остались для вас загадкой

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    Вы точно знаете, для чего это? Угадайте, как в СССР использовали эти 15 вещей

    У вас до сих пор дома хранятся все эти вещи? Или вы просто знаток? В любом случае результат идеальный!

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    Вы ни за что не поверите, как использовали эти предметы!
    Вы ни за что не поверите, как использовали эти предметы!Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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    Комментарии 43

    Leningradas_Velns04 Июн 2023 в 22:06
    первый, в Ленинграде, бар был открыт на улице Толмачева (около к/т Родина). Он был "валютный". Мои родители дружили (мама была одноклассницей, дочери академика Казарцева, это который "катюши" разрабатывал/создавал ) с Арменом, мужем той барышни. Он оставил хим-фак МГУ и перевелся в институт "военных переводчиков" (*тоже Москва), около 10-ка языков, так вот он, в этом баре работал барменом (бармен Армен). Год это был 1970 или 1971-й. Такая фигня, как "барный шейкер" (ныне кобблер) уже была, но точно, что называлась венчик. Из "иностранных слов": шейкер, хайбол, тумблер, харрикейн. Мадлер, у бармена, был шиком и заказывался им лично, за "свою зарплату" - это было очень круто
    +0−0
    Гость04 Июн 2023 в 21:35
    "Это барный стрейнер"
    По барам не ходил. Остальное элементарно.
    +0−0
    iayaaz04 Июн 2023 в 21:34
    13 из 15, а про барное дело я в те времена слышать не слыхивал и волосы не завивал...
    +0−0
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