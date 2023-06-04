Если вам кажется, что сейчас нашу жизнь наполняют самые немыслимые приспособления, то вы просто не видели, что хранилось в советских квартирах! Эти вещи были практически в каждой семье, и какой-то из них наверняка пользовался каждый из вас. А может быть, у вас были они все? Посмотрите на фотографии популярных в СССР устройств, приборов и прочих безделушек, и попробуйте отгадать, для чего они нужны. Или вы и так всё прекрасно знаете? Тогда будет еще проще!
Вы точно знаете, для чего это? Угадайте, как в СССР использовали эти 15 вещей
Если вы справились со всеми вопросами, то вы прямиком из Советского Союза
4 июня 2023, 19:35
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Советские вещи вам неинтересны! Зачем о них знать, когда вокруг и так много нового и непонятного
Возможно, вы и пользовались парой-тройкой этих вещей, но в целом они вам не сильно знакомы
Вы неплохо справились, но многие из вещей всё же не применяли на практике
Вы хорошо справились! Лишь немногие вещи из этого списка остались для вас загадкой
У вас до сих пор дома хранятся все эти вещи? Или вы просто знаток? В любом случае результат идеальный!