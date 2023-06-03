К старту готовы! Через несколько часов стартует пятый ЗСД Фонтанка Фест

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Наступило 3 июня, а значит, сегодня тот день, когда пройдет пятый ЗСД Фонтанка Фест. Более 12 тысяч велосипедистов проедут сегодня вечером по 15 километров по центральному участку Западного скоростного диаметра.

Участникам заездов рекомендуем одеться потеплее — ведь, по прогнозу синоптиков, ожидается всего +8... +10 градусов, зато к вечеру дождя быть не должно.

Горожан просим обратить внимание на то, что часть центрального участка ЗСД — та, что идет с севера на юг, — будет с 14 часов 3 июня до часу ночи 4 июня закрыта для движения автомобилей. Подробнее об ограничениях движения читайте здесь.

В фестивальном городке на Богатырском проспекте праздник начнется задолго до начала заездов — он откроется в 14 часов, и все желающие смогут поучаствовать в большой развлекательной программе от организаторов и партнеров фестиваля.

Одна из самых больших креативных площадок — у велокоманды «Газпром нефти» многолетнего партнера фестиваля. Здесь будет фитобар, станция для зарядки гаджетов и яркая фотозона. Со сцены весь день будет звучать отличная музыка от ведущих радиостанции «Европа Плюс». Приезжайте пораньше, чтобы успеть сфотографироваться во всех фотозонах — от «Фонтанки» и партнеров фестиваля, поучаствовать в конкурсах и просто порадоваться общей атмосфере. Заодно не забудьте проверить велосипед перед стартом в палатке «Велодрайва».

Для тех, кто хочет не просто проехать по трассе, а сделать это красиво, мы проводим конкурс «Будь в образе». Чтобы принять в нем участие, нужно:

сфотографироваться в своем костюме, со своим стартовым номером (чтобы его было видно);



отправить за час до вашего заезда фотографию на WhatsApp или в «Телеграм» на номер +7 921 413-36-74 ;



; за полчаса до вашего заезда подойти к главной сцене — там мы будем объявлять победителей. Всего в этот вечер будет три старта — три заезда, каждый из которых со своим вайбом. Первый — «Семейный» — стартует в 16 часов, в нем принимают участие как взрослые, так и подростки с 14 лет. Второй заезд — «Наш оранжевый» — начнется в 18 часов и пройдет в корпоративном духе «Фонтанки». И, наконец, вечерний велопарад «Засвети ЗСД» — стартует в 20 часов, специально для тех, кто хочет насладиться закатом. Маршрут у всех заездов один: от стартового городка до съезда с ЗСД на набережную реки Екатерингофки.

Тысячи участников ЗСД Фонтанка Фест смогут присоединиться к самой массовой благотворительной акции на велосипедах. Ее придумали партнеры велопарада — фонд «Антон тут рядом» и компания «Газпром нефть». Во время заезда нужно коснуться рукой специальных мягких ладоней вдоль трассы и с их помощью дать пять болельщикам, которые по состоянию здоровья не смогли присоединиться к фестивалю. Каждое прикосновение «Газпром нефть» конвертирует в благотворительный взнос на поддержку людей с аутизмом.

Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





На прохождение всей трассы велосипедистам дается два часа. Стартовый городок также закроется в 22 часа.

В течение всего дня о том, что будет происходить в стартовом городке и на трассе фестиваля, читайте в новостях и онлайн-трансляции на сайте «Фонтанки», а также в социальных сетях ЗСД Фонтанка Фест — «ВКонтакте» и Telegram.