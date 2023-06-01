Что, где, когда. Путеводитель по ЗСД Фонтанка Фест

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Итак, друзья, время пришло. Послезавтра настанет, наконец, заветный день, к которому мы с вами столько времени готовились. Мы уверены, что это будет день, полный ярких и чудесных впечатлений. Но прежде давайте еще раз пройдем вместе с вами мысленно субботним маршрутом и исключим возможные неприятные сюрпризы, оставив место лишь для приятных.



Вы приезжаете в субботу, 3 июня, в фестивальный городок, на Богатырский проспект, 42. Это большая парковка гипермаркета О’КЕЙ. Городок откроется в 14 часов, за 2 часа до первого старта. Вы можете приехать на автомобиле — на парковке, как правило, всегда хватает мест, или на велосипеде — в городке будет зона, где можно припарковать свой велосипед.

Одевайтесь по погоде. Прогноз все время меняется, но уже очевидно, что будет прохладно, на дистанции может быть ветрено и небольшой дождь.

В фестивальном городке вы легко и весело проведете пару часов перед стартом. Там будет много развлекательных зон — как от организатора, интернет-портала «Фонтанка.ру», так и от наших партнеров. Будут экстрим-зоны, фуд-корты, места для фотографирования, будет сцена с диджеями и музыкой от радиостанции «Европа Плюс».



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Если есть сомнения в технической готовности вашей железной лошадки, можете подвести ее к технической зоне — наши партнеры из «Велодрайва» помогут решить простые проблемы с велосипедом.

Если вы придумали себе необычный костюм или как-то нестандартно украсили свой велосипед, не забудьте поучаствовать в нашем конкурсе «Будь в образе». Вот что нужно сделать, чтобы побороться за отличные призы:

сфотографироваться в своем костюме, со своим стартовым номером (чтобы его было видно);



отправить за час до вашего заезда фотографию на WhatsApp или в «Телеграм» на номер +7 (921) 413 36 74;



за полчаса до вашего заезда подойти к главной сцене — там мы будем объявлять победителей.

Напоминаем время стартов всех трех велозаездов. Первый стартует в 16 часов, он называется «Семейный». В нем будут участвовать взрослые и подростки с 14 лет. Второй заезд — «Наш оранжевый» — начнется в 18 часов. И, наконец, традиционный вечерний велопарад «Засвети ЗСД» — в 20 часов.



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Все велозаезды пройдут по одному маршруту — центральному участку ЗСД, от фестивального городка до съезда с ЗСД на набережной реки Екатерингофки. Общая протяженность маршрута 15 километров. На прохождение всей трассы участникам отводится 2 часа с момента общего старта велозаезда. Те, кто по какой-то причине не смогут за это время пройти весь маршрут, будут на автобусах доставлены к месту финиша. Последний велосипедист должен покинуть ЗСД не позднее 22 часов. В это же время закончит работать фестивальный городок.



Обязательно перед выездом на дистанцию прикрепите свой стартовый номер на руль велосипеда. Его должны хорошо видеть контролеры, иначе у них возникнут вопросы, и вы задержите и себя, и всех окружающих.

Вы можете принять участие только в том заезде, на который вы зарегистрированы. Произвольно менять свой заезд на другой нельзя.

Если вы не помните, на какой заезд вы зарегистрировались, посмотрите на цвет своего стартового номера. Если он голубого цвета, вам на заезд в 16 часов, если оранжевого, значит вам на старт в 18 часов, если синего, то подъезжайте на старт к 20 часам.

Будьте, пожалуйста, лояльны к требованиям сотрудников охраны, все они действуют только в ваших интересах. Их задача, чтобы наш с вами праздник прошел как надо. Не стоит приносить в фестивальную зону ничего лишнего: оружие, алкоголь… Запускать дроны в этом году категорически запрещено.



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На входе в фестивальный городок будут установлены рамки безопасности, сотрудники охраны могут проверять личные вещи каждого, кто придет на праздник. И организаторы оставляют за собой право отказать в участии тем, кто не будет соблюдать установленные правила.



Сейчас будет много раз слово «нельзя», специально для тех, кто живет по принципу «нас не предупреждали, включаем дурачка». Трасса ЗСД — это серьезная магистраль и требует серьезного к себе отношения. Сюда нельзя приходить подвыпившим, нельзя вести себя вызывающе и мешать другим участникам праздника, нельзя устраивать фейерверки, запускать дроны, петарды, т. е. использовать любую пиротехнику. Нельзя забираться на парапеты и ограждения, это очень опасно. Нельзя, двигаясь на высоких скоростях, создавать помехи другим участникам велопарада. Нельзя бросать велосипед посредине трассы. Детям нельзя выезжать на трассу без велосипедного шлема (впрочем, его использование мы рекомендуем всем). Всё это может привести к конфликту со службами охраны и стать препятствием для дальнейшего вашего участия в празднике.



Фестиваль ЗСД Фест — это не гонка. Мы надеемся, что вы настроитесь на спокойный прокат в среднем темпе и не будете нервировать окружающих опасными маневрами.



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Если вам или вашим товарищам станет плохо в городке или на дистанции, обращайтесь к врачам — на фестивале будут дежурить кареты скорой помощи. Одна из них будет весь день находиться в фестивальном городке, четыре других — на дистанции. Кареты медиков расположатся ориентировочно на отметках 1 км, 5 км, 10 км и на финише. Если помощь потребуется уже на трассе, попросите окружающих передать информацию ближайшей скорой.



Также на трассе будут и службы технической поддержки, если случится что-то с велосипедом. Только надо понимать, что до них вам придется дойти самим, передвигаться они не смогут. Да, и серьезный ремонт вашего велосипеда они не обеспечат, это тоже надо иметь в виду.

Финишируем на съезде с ЗСД на набережной реки Екатерингофки. Автобусов «до метро» в этом году не будет, они не пользуются спросом у участников. Если вы хотите вернуться к месту старта, то проще всего воспользоваться услугами нашего партнера. «Грузовичкоф» обещал всех желающих довезти до Богатырского по специальным ценам. Ищите отдельный пост в нашей группе в ВК, там детали.



После вечернего заезда наши веломаршалы помогут желающим доехать в разные концы города. Подробнее — также смотрите посты в группе в ВК. Всем, кто поедет домой на велосипеде самостоятельно, рекомендуем заранее посмотреть на картах «Яндекса» или «Гугла» маршруты возврата.

