ЗСД Фонтанка Фест закроет в субботу часть Западного скоростного диаметра для автомобилистов



Завтра, 3 июня, в Петербурге проходит фестиваль велосипедистов — Пятый международный ЗСД Фонтанка Фест. Часть центрального участка ЗСД — та, что идет с севера города на юг, — будет с середины дня и до ночи закрыта для автомобилей и отдана в распоряжение любителей двухколёсного спорта.



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Прежде чем ехать завтра на ЗСД, пожалуйста, познакомьтесь со схемой перекрытия магистрали, временем и деталями перекрытия.

Итак, с 14:00 3 июня и до окончания мероприятия в 01:00 4 июня будет закрыто движение по ЗСД в южном направлении на участке от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки. Движение в северном направлении будет осуществляться как обычно. При движении со стороны «Скандинавии» можно будет съехать на северный участок КАД, Шуваловский и Богатырский проспекты.



На этот же срок, с 14 часов 3 июня до часа ночи 4 июня, будут закрыты заезды на ЗСД с Богатырского проспекта и с Васильевского острова в южном направлении.



С 16:00 3 июня до 00:00 4 июня закроют съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки при движении в северном направлении. Ближайший доступный съезд в город — только на набережную Макарова.



Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест организован городским порталом «Фонтанка.ру» и компанией «Магистраль Северной столицы». В программе фестиваля три велопробега: «Семейный», «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД». Они начнутся соответственно в 16, в 18 и 20 часов. Фестивальный городок на Богатырском проспекте, 42, будет работать с 14 до 22 часов.