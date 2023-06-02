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    ЗСДфест

    ЗСД Фонтанка Фест закроет в субботу часть Западного скоростного диаметра для автомобилистов

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    15 комментариев


    Завтра, 3 июня, в Петербурге проходит фестиваль велосипедистов — Пятый международный ЗСД Фонтанка Фест. Часть центрального участка ЗСД — та, что идет с севера города на юг, — будет с середины дня и до ночи закрыта для автомобилей и отдана в распоряжение любителей двухколёсного спорта.

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    Прежде чем ехать завтра на ЗСД, пожалуйста, познакомьтесь со схемой перекрытия магистрали, временем и деталями перекрытия.

    Итак, с 14:00 3 июня и до окончания мероприятия в 01:00 4 июня будет закрыто движение по ЗСД в южном направлении на участке от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки. Движение в северном направлении будет осуществляться как обычно. При движении со стороны «Скандинавии» можно будет съехать на северный участок КАД, Шуваловский и Богатырский проспекты.

    На этот же срок, с 14 часов 3 июня до часа ночи 4 июня, будут закрыты заезды на ЗСД с Богатырского проспекта и с Васильевского острова в южном направлении.

    С 16:00 3 июня до 00:00 4 июня закроют съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки при движении в северном направлении. Ближайший доступный съезд в город — только на набережную Макарова.

    Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест организован городским порталом «Фонтанка.ру» и компанией «Магистраль Северной столицы». В программе фестиваля три велопробега: «Семейный», «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД». Они начнутся соответственно в 16, в 18 и 20 часов. Фестивальный городок на Богатырском проспекте, 42, будет работать с 14 до 22 часов.

    Подробнее о фестивале читайте в сюжете «Фонтанки».

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    Комментарии 15

    Гость02 Июн 2023 в 11:26
    Зато все вспоминают о существовании зсд, у кого нет машины. О нём вспоминаешь, когда в парке слушаешь постоянный шум, и когда этот велопроезд, на который не хочется соваться. Это реклама - нравится не нравится - на те
    +0−1
    СалуСлава02 Июн 2023 в 11:25
    А я добавлю
    Многие оплачивают ЗСД по тарифу за весь месяц, чтобы ездить без лимита. И им эти денежки никто не компенсирует за перекрытие в угоду бездельникам.
    По хорошему конечно можно и в суд подать на ЗСД, им конечно копейки, компенсация и расходы суда покрыть, но хоть может задумаются.
    +0−1
    dimas06202 Июн 2023 в 10:59
    А вот интересно - автомобилисты платят транспортный налог на содержание дорог (и за ЗСД тоже автомобилисты платят), а лесопедисты - нет... так с чего какому-то умнику в голову приходит останавливать весь город для людей, оплативших дороги, ради сотни нетрадиционных в лосинах, не имеющих отношения к этим дорогам?
    +2−1
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