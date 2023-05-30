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    ЗСДфест

    Будь в образе, получай призы! ЗСД Фонтанка Фест поощрит самых креативных

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    А в каком образе на ЗСД Фонтанка Фест приедешь ты? Понимаем: это пока еще большой секрет, но нам не терпится узнать! Потому что у нас приготовлено множество призов для тех, кто будет в образе, кто не постесняется выразить с помощью костюмов свое настроение, свой взгляд на мир.

    Крутые призы ждут победителей конкурса «Будь в образе» на всех заездах. У вас есть шанс выиграть три современных складных велосипеда. Мы будем щедро дарить самые необычные впечатления и приключения — полеты на параплане и самолете, катание на квадроцикле, гонки на аквабайках, полеты в аэродинамической трубе.

    Также вас ждет 3 набора годовых запасов средств для уборки от Septivit: гели для стирки, средство для мытья посуды, жидкое мыло, стиральный порошок, кондиционер для белья, средство для чистки стекол и прочие эко-средства!

    Согласитесь, подарки серьезные, чтобы проявить креативность в костюме и попробовать выиграть в конкурсе!

    Запоминайте, что нужно сделать, чтобы получить приз в «карнавальном» конкурсе «Будь в образе».

    1. Сфотографироваться в своем костюме, со своим стартовым номером (чтобы его было видно).

    2. Отправить 3 июня за час до вашего заезда фотографию на WhatsApp или в Телеграм на номер +7 (921) 413 36 74.

    3. За полчаса до вашего заезда надо подойти к главной сцене — там мы будем объявлять победителей.

    Напомним, фестиваль ЗСД Фонтанка Фест пройдет в субботу, 3 июня, по Западному скоростному диаметру. Организаторы праздника «Фонтанка.ру» и компания «Магистраль Северной столицы». В этот день с полудня до полуночи центральный участок ЗСД — та его часть, что ведет с севера города на юг, — будет закрыт для движения автомобилей и отдан в распоряжение велосипедистов. В программе фестиваля три велопробега «Семейный», «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД». Они начнутся соответственно в 16, в 18 и 20 часов. Фестивальный городок на Богатырском проспекте, 42 будет работать с 12 до 20 часов.

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