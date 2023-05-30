Будь в образе, получай призы! ЗСД Фонтанка Фест поощрит самых креативных

А в каком образе на ЗСД Фонтанка Фест приедешь ты? Понимаем: это пока еще большой секрет, но нам не терпится узнать! Потому что у нас приготовлено множество призов для тех, кто будет в образе, кто не постесняется выразить с помощью костюмов свое настроение, свой взгляд на мир.

Крутые призы ждут победителей конкурса «Будь в образе» на всех заездах. У вас есть шанс выиграть три современных складных велосипеда. Мы будем щедро дарить самые необычные впечатления и приключения — полеты на параплане и самолете, катание на квадроцикле, гонки на аквабайках, полеты в аэродинамической трубе.

Также вас ждет 3 набора годовых запасов средств для уборки от Septivit: гели для стирки, средство для мытья посуды, жидкое мыло, стиральный порошок, кондиционер для белья, средство для чистки стекол и прочие эко-средства!

1. Сфотографироваться в своем костюме, со своим стартовым номером (чтобы его было видно).

Запоминайте, что нужно сделать, чтобы получить приз в «карнавальном» конкурсе «Будь в образе».

Согласитесь, подарки серьезные, чтобы проявить креативность в костюме и попробовать выиграть в конкурсе!

2. Отправить 3 июня за час до вашего заезда фотографию на WhatsApp или в Телеграм на номер +7 (921) 413 36 74.



3. За полчаса до вашего заезда надо подойти к главной сцене — там мы будем объявлять победителей.

