Летом на «зиме» больше не прокатит. Правительство запретило ездить на шипованных шинах с июня по август

Использование шипованных шин летом, а летних — зимой внесли в перечень «неисправностей и условий», при которых запрещается эксплуатация автомобиля, передает 2 июня ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ.
В перечне описаны ситуации, которые теперь будут считаться нарушением.
«На транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, августа). На транспортном средстве категории М1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)», — цитирует агентство текст документа.
В категорию M1 попадают практически все марки легковых автомобилей.
Категория N1 — фургон с полной массой не более 3,5 тонны.
«Фонтанка» предупреждала об этом заранее.