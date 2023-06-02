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    Летом на «зиме» больше не прокатит. Правительство запретило ездить на шипованных шинах с июня по август

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    3 комментария

    Использование шипованных шин летом, а летних — зимой внесли в перечень «неисправностей и условий», при которых запрещается эксплуатация автомобиля, передает 2 июня ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ.

    В перечне описаны ситуации, которые теперь будут считаться нарушением.

    «На транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, августа). На транспортном средстве категории М1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)», — цитирует агентство текст документа.

    В категорию M1 попадают практически все марки легковых автомобилей.

    Категория N1 — фургон с полной массой не более 3,5 тонны.

    «Фонтанка» предупреждала об этом заранее.

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    ШиныШипованная резинаЗапрет
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    Комментарии 3

    Гость02 Июн 2023 в 23:17
    не прошло и ста лет как дикари и идиоты догадались навести порядок
    +0−0
    ProstoZloy02 Июн 2023 в 22:29
    А когда появится перечень требований, при несоблюдении которых запрещена эксплуатация велосипедов и СИМ, которые тоже отнесены к транспортным средствам?
    +0−2
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