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    Ты моя летняя зима. Водителей в России хотят штрафовать за покрышки не по сезону

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    Водителей в России хотят штрафовать за использование покрышек не по сезону. Над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация авто, возобновила работу ГИБДД, выяснил 1 ноября «Коммерсантъ». По данным издания, документ может вступить в силу с 1 марта 2023 года при условии согласования со стороны рабочих групп Аналитического центра при правительстве РФ.

    На данный момент, норматив уже прописан в техническом регламенте, но за подобные нарушения штрафов не предусмотрено. Предполагается, что с в зимний период, то есть с декабря по февраль, водителям легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (N1) будет запрещено ездить на летних покрышках. Шипованные шины будут под запретом с июня по август. Учтут географические и погодные условия, например, для той же Якутии, где зимний сезон длится дольше. Требования будут применяться по решению регионов, чиновники смогут менять и временной промежуток использования того или иного типа покрышек.

    Водители грузовиков типов N2, N3, а также автобусов типов M2, М3 при отсутствии зимних шин (шипованных или нешипованных) обязаны иметь с собой цепи противоскольжения. Исключение составят только автобусы массой от пяти тонн. На полноприводный транспорт повышенной проходимости (категории G) правило распространяться не будет.

    Ставить на одну ось шины разных размеров или типов можно будет лишь на время и в качестве запасного колеса.

    Согласно обзору Научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2021 год (более свежих данных не публиковалось), в 19,5% аварий, связанных с неисправностями транспорта, зафиксирована установка шин разных размеров, конструкций, моделей на одну ось, в 10,9% — несоответствие шины модели автомобиля, в 8,3% — износ рисунка протектора, в 3,4% — внешние повреждения шин (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд покрышки.

    МВД направило в Аналитический центр при правительстве РФ новую редакцию перечня «неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Перечень является частью постановления правительства №1090, которым утверждены ПДД. На него, в частности, ссылается ст. 12.5 КоАП, содержащая санкции (штраф от 500 руб.) за управление авто с различными неисправностями — от перегоревших лампочек до неисправных тормозов. Первую редакцию нового перечня МВД опубликовала в 2020 году, с тех пор документ неоднократно переписывался. Затем работа над ним и вовсе была приостановлена в связи с запретом вносить изменения в ПДД из-за регуляторной гильотины. В октябре 2022 года Белый дом запрет снял, после чего МВД активизировало работу.

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