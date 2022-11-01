Ты моя летняя зима. Водителей в России хотят штрафовать за покрышки не по сезону

Водителей в России хотят штрафовать за использование покрышек не по сезону. Над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация авто, возобновила работу ГИБДД, выяснил 1 ноября «Коммерсантъ». По данным издания, документ может вступить в силу с 1 марта 2023 года при условии согласования со стороны рабочих групп Аналитического центра при правительстве РФ.
На данный момент, норматив уже прописан в техническом регламенте, но за подобные нарушения штрафов не предусмотрено. Предполагается, что с в зимний период, то есть с декабря по февраль, водителям легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (N1) будет запрещено ездить на летних покрышках. Шипованные шины будут под запретом с июня по август. Учтут географические и погодные условия, например, для той же Якутии, где зимний сезон длится дольше. Требования будут применяться по решению регионов, чиновники смогут менять и временной промежуток использования того или иного типа покрышек.
Водители грузовиков типов N2, N3, а также автобусов типов M2, М3 при отсутствии зимних шин (шипованных или нешипованных) обязаны иметь с собой цепи противоскольжения. Исключение составят только автобусы массой от пяти тонн. На полноприводный транспорт повышенной проходимости (категории G) правило распространяться не будет.
Ставить на одну ось шины разных размеров или типов можно будет лишь на время и в качестве запасного колеса.