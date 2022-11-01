Ты моя летняя зима. Водителей в России хотят штрафовать за покрышки не по сезону

Водителей в России хотят штрафовать за использование покрышек не по сезону. Над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация авто, возобновила работу ГИБДД, выяснил 1 ноября «Коммерсантъ». По данным издания, документ может вступить в силу с 1 марта 2023 года при условии согласования со стороны рабочих групп Аналитического центра при правительстве РФ.

На данный момент, норматив уже прописан в техническом регламенте, но за подобные нарушения штрафов не предусмотрено. Предполагается, что с в зимний период, то есть с декабря по февраль, водителям легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (N1) будет запрещено ездить на летних покрышках. Шипованные шины будут под запретом с июня по август. Учтут географические и погодные условия, например, для той же Якутии, где зимний сезон длится дольше. Требования будут применяться по решению регионов, чиновники смогут менять и временной промежуток использования того или иного типа покрышек.