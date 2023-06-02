    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, южн

    759мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd80.88eur87.1

    «Нашествие» отменяется. Популярный рок-фестиваль в августе не состоится

    2542
    15 комментариев

    «Всем привет. Сегодня грустный день для всей команды фестиваля, потому что мы вынуждены сообщить вам, что фестиваль переносится на 2024 год», — сообщает официальная страница фестиваля «Нашествие» «ВКонтакте».

    На сайте nashetsvie.ru только одна строчка: «О порядке возврата всех купленных билетов мы расскажем в ближайшее время».

    Организаторы пояснили, что, «оценив ситуацию и взвесив все риски вместе с федеральными силовыми ведомствами», приняли решение перенести фестиваль с 4–6 августа 2023 года на 26–28 июля 2024 года. Как место проведения заявлена Калужская область.

    «Решение крайне тяжелое для нас как эмоционально, так и с финансовой точки зрения... Но ваша безопасность важнее любых наших желаний», — также сказано в обращении организаторов фестиваля к любителям русского рока.

    Справка: «Нашествие» — самый популярный в стране фестиваль русского рока под открытым небом. Основан радиостанцией «Наше радио». Проводился с 1999 по 2019 год. Собирал до 200 тысяч посетителей. С 2020 года фестиваль ежегодно отменяется.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    НашествиеФестиваль
    ЛАЙК2
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 15

    Alex00002 Июн 2023 в 19:54
    Вот и чудненько.
    +0−0
    инкоrнида02 Июн 2023 в 19:44
    это сборище алкашей и наркоманов следует давно запретить
    +0−3
    Гость02 Июн 2023 в 19:41
    На 24 год.Оптимисты.
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close