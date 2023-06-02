«Нашествие» отменяется. Популярный рок-фестиваль в августе не состоится

«Всем привет. Сегодня грустный день для всей команды фестиваля, потому что мы вынуждены сообщить вам, что фестиваль переносится на 2024 год», — сообщает официальная страница фестиваля «Нашествие» «ВКонтакте».



На сайте nashetsvie.ru только одна строчка: «О порядке возврата всех купленных билетов мы расскажем в ближайшее время».

Организаторы пояснили, что, «оценив ситуацию и взвесив все риски вместе с федеральными силовыми ведомствами», приняли решение перенести фестиваль с 4–6 августа 2023 года на 26–28 июля 2024 года. Как место проведения заявлена Калужская область.