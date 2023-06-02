Пьяных водителей в Петербурге и области будут ловить по выходным две недели подряд

Госавтоинспекция проведет рейды против нетрезвых водителей в Петербурге и Ленинградской области. На этот раз они пройдут не через выходные, а подряд. Отлавливать пьяных за рулем будут в эти субботу-воскресенье и в грядущие длинные из-за праздника выходные.



В июне сотрудники ГИБДД проведут рейды по выявлению пьяных водителей в ночь со 2 на 3 июня, с 3 на 4 июня, с 4 на 5 июня, с 9 на 10 июня, с 10 на 11 июня, с 11 на 12 июня и с 12 на 13 июня, сообщает 2 июня отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Петербурга и Ленобласти. Инспекторы будут дежурить на дорогах и останавливать водителей для проверки.