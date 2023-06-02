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    Пьяных водителей в Петербурге и области будут ловить по выходным две недели подряд

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    7 комментариев

    Госавтоинспекция проведет рейды против нетрезвых водителей в Петербурге и Ленинградской области. На этот раз они пройдут не через выходные, а подряд. Отлавливать пьяных за рулем будут в эти субботу-воскресенье и в грядущие длинные из-за праздника выходные.

    В июне сотрудники ГИБДД проведут рейды по выявлению пьяных водителей в ночь со 2 на 3 июня, с 3 на 4 июня, с 4 на 5 июня, с 9 на 10 июня, с 10 на 11 июня, с 11 на 12 июня и с 12 на 13 июня, сообщает 2 июня отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Петербурга и Ленобласти. Инспекторы будут дежурить на дорогах и останавливать водителей для проверки.

    Напомним, что за вождение в состоянии опьянения или передачу управления транспортным средством пьяному человеку статья 12.8 КоАП РФ предусматривает административный штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. А если водитель попадается на этом нарушении повторно, то ему светит уже уголовное дело.

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    ПетербургЛенинградская областьГИБДДПьяные водители
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    Комментарии 7

    Гость02 Июн 2023 в 20:27
    "А зачем предупреждать?
    Всем известны эти злачные места - Думская, Рубинштейна, Крестовский и Каменный Остров, Лахта ( Приморское шоссе) к тому же найти можно не только алко, но и многое другое, даже возле кальянных, баров ( почти в любом районе города, ну и не забудьте рынки и вокзалы охватить вниманием".
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 20:19
    6 июня годовщина - 25 лет за рулём.Можно написать книгу о ухищрениях и разводах . Но на хитрую с резьбой.
    +0−0
    27564035602 Июн 2023 в 19:55
    А по будним дням ловить не будут?
    +1−0
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