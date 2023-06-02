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    В Петербурге мошенники проникают в квартиры под видом сотрудников Водоканала с якобы новым постановлением правительства

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    6 комментариев

    ГУП «Водоканал» предупреждает, что в Петербурге увеличилось количество жалоб на действия мошенников, которые представляются сотрудниками организации.

    Как сообщает пресс-служба ГУПа 2 июня, злодеи проникают в квартиры, ссылаясь на некое новое постановление или распоряжение правительства города. А далее могут предложить поменять бытовые фильтры воды или счетчики.

    Водоканал предупреждает, что предприятие не занимается такими услугами и не проводит поквартирные обходы и не занимается обслуживанием внутридомовых сетей.

    Любую сомнительную информацию можно проверить с помощью горячей линии ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»: 305–09–09.

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    ВодоканалМошенничество
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    Комментарии 6

    OttoVonNasmorck02 Июн 2023 в 17:00
    Водоканал предупреждает, что предприятие вообще не занимается никакими услугами и обслуживанием никаких сетей. Только собирает деньги по квитанциям. Если у вас течет вода из крана, так это не мы. Обращайтесь в милицию.
    +0−0
    Михаил Микушин02 Июн 2023 в 16:35
    Вот такое у нас государство....
    +1−1
    Гость02 Июн 2023 в 16:29
    т.е мы до сих пор не умеем посылать на...? Нет участкового, все идут лесом
    +2−0
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