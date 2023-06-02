В Петербурге мошенники проникают в квартиры под видом сотрудников Водоканала с якобы новым постановлением правительства

ГУП «Водоканал» предупреждает, что в Петербурге увеличилось количество жалоб на действия мошенников, которые представляются сотрудниками организации.



Как сообщает пресс-служба ГУПа 2 июня, злодеи проникают в квартиры, ссылаясь на некое новое постановление или распоряжение правительства города. А далее могут предложить поменять бытовые фильтры воды или счетчики.



Водоканал предупреждает, что предприятие не занимается такими услугами и не проводит поквартирные обходы и не занимается обслуживанием внутридомовых сетей.

