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    Red Wings отложила запуск прямых рейсов в Грузию

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    1 комментарий

    Авиакомпания Red Wings на две недели отложила запуск прямых рейсов в Грузию, 2 июня сообщает Ассоциация туристических операторов России в своем телеграм-канале.

    Разрешение агентства гражданской авиации Грузии на осуществление полетов авиаперевозчик получил 18 мая, старт полетной программы был запланирован на 2 июня по маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва.

    Сейчас в расписании авиакомпании первый рейс из Москвы в Кутаиси запланирован на 16 июня, перевозки будут осуществляться трижды в неделю — в понедельник, среду и пятницу. Летать из Сочи в Тбилиси можно будет с 15 июня по понедельникам и четвергам.

    Билетов на эти направления в продаже пока нет.

    «Фонтанка» обратилась в авиакомпанию Red Wings за комментарием, в пресс-центре авиаперевозчика обещали ответить на запрос «в порядке живой очереди» в течение пяти дней.

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    Комментарии 1

    Виталий Петров02 Июн 2023 в 15:03
    «Что ж ты фраер сдал назад» (С)
    +0−0
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