Red Wings отложила запуск прямых рейсов в Грузию

Авиакомпания Red Wings на две недели отложила запуск прямых рейсов в Грузию, 2 июня сообщает Ассоциация туристических операторов России в своем телеграм-канале.
Разрешение агентства гражданской авиации Грузии на осуществление полетов авиаперевозчик получил 18 мая, старт полетной программы был запланирован на 2 июня по маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва.
Сейчас в расписании авиакомпании первый рейс из Москвы в Кутаиси запланирован на 16 июня, перевозки будут осуществляться трижды в неделю — в понедельник, среду и пятницу. Летать из Сочи в Тбилиси можно будет с 15 июня по понедельникам и четвергам.
Билетов на эти направления в продаже пока нет.
«Фонтанка» обратилась в авиакомпанию Red Wings за комментарием, в пресс-центре авиаперевозчика обещали ответить на запрос «в порядке живой очереди» в течение пяти дней.