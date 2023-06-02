Фестиваль-посвящение «К Островскому» превратит площадь в театр

Большая сцена, выступления актёров драматических театров и оркестра «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело — все это 4 июня увидят горожане на площади Островского. Место выбрано не случайно: праздником «К Островскому на площадь Островского» отмечают 200-летие со дня рождения драматурга. (0+)
Уже в полдень начнется интерактивная программа: на тротуарах появятся зоны, где каждый может подобрать себе грим и костюм, вжиться в любую выбранную роль. Тут же расскажут о том, что главное в работе режиссёра и по каким законам оформляется театральная сцена.
Весь день перед Александринским театром работают гиды: они расскажут о самом Островском и его произведениях, об истории постановок и о площади его имени.
Главная часть программы стартует в 16:00, во время концерта «Необыкновенный Островский» на сцену выйдут актёры Молодежного театра на Фонтанке, Театров комедии
В 17:00 музыканты «Северной Симфонии» начнут играть произведения композиторов, которые взяли пьесы Островского за основу оперных произведений. Среди прочих обязательно прозвучит Чайковский.
Вход на площадь на фестиваль «К Островскому» свободный весь день.