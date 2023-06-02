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    Фестиваль-посвящение «К Островскому» превратит площадь в театр

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    Большая сцена, выступления актёров драматических театров и оркестра «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело — все это 4 июня увидят горожане на площади Островского. Место выбрано не случайно: праздником «К Островскому на площадь Островского» отмечают 200-летие со дня рождения драматурга. (0+)

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»
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    Уже в полдень начнется интерактивная программа: на тротуарах появятся зоны, где каждый может подобрать себе грим и костюм, вжиться в любую выбранную роль. Тут же расскажут о том, что главное в работе режиссёра и по каким законам оформляется театральная сцена.

    Весь день перед Александринским театром работают гиды: они расскажут о самом Островском и его произведениях, об истории постановок и о площади его имени.

    Главная часть программы стартует в 16:00, во время концерта «Необыкновенный Островский» на сцену выйдут актёры Молодежного театра на Фонтанке, Театров комедии им. Н. П. Акимова и им. Ленсовета, коллектив драматического театра «На Литейном». Будут «Буфф», Театр эстрады им. Аркадия Райкина, «Театр на Васильевском» и «Балтийский дом».

    В 17:00 музыканты «Северной Симфонии» начнут играть произведения композиторов, которые взяли пьесы Островского за основу оперных произведений. Среди прочих обязательно прозвучит Чайковский.

    Вход на площадь на фестиваль «К Островскому» свободный весь день.

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»

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