В Маяковке расскажут про самые необычные дачные самострои Ленобласти

Семенов — один из создателей неформального термина «капром», то есть «капиталистический романтизм». Он с единомышленниками без снобизма и с интересом относится к объектам, которые понавозводили для себя в девяностые и нулевые разбогатевшие россияне. Фото образцов выкладывают в телеграм-канале «Клизма романтизма». В городе буйную фантазию граждан сдерживают градостроительные нормы, но на дачных угодьях попроще — и, кстати, необязательно быть богатым, чтобы устроить на своем участке что-то необыкновенное. Например, на иных шести сотках можно почувствовать себя в мире Безумного Макса, а кто-то построил дом из остатков старых усадеб. Семенов относится к дачным самостроям по-научному — то есть с уважением к объекту исследования. Беседует с дачниками, узнает историю постройки. Например, как появился замок, обшитый радиаторами, часовня из оконных рам, каменное сооружение с внедренными в стену старыми телевизорами.

