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    В Маяковке расскажут про самые необычные дачные самострои Ленобласти

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    Доблестные дачники умудряются возвести на шести сотках пирамиду Хеопса и проложить железную дорогу. 4 июня историк архитектуры Александр Семенов расскажет о наиболее выдающихся из ряда вон объектах. Бесплатно. 16+

    Фото: Паблик музея «Дом на колесах» vk.com/dom_na_kolesax
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    Семенов — один из создателей неформального термина «капром», то есть «капиталистический романтизм». Он с единомышленниками без снобизма и с интересом относится к объектам, которые понавозводили для себя в девяностые и нулевые разбогатевшие россияне. Фото образцов выкладывают в телеграм-канале «Клизма романтизма». В городе буйную фантазию граждан сдерживают градостроительные нормы, но на дачных угодьях попроще — и, кстати, необязательно быть богатым, чтобы устроить на своем участке что-то необыкновенное. Например, на иных шести сотках можно почувствовать себя в мире Безумного Макса, а кто-то построил дом из остатков старых усадеб. Семенов относится к дачным самостроям по-научному — то есть с уважением к объекту исследования. Беседует с дачниками, узнает историю постройки. Например, как появился замок, обшитый радиаторами, часовня из оконных рам, каменное сооружение с внедренными в стену старыми телевизорами.

    Слушаем лекцию «Странные и загадочные: самые яркие дачные самострои Ленобласти» 4 июня в Маяковке (наб. р. Фонтанки, 44, 1-й этаж, Медиахолл). Подробности регистрации на сайте библиотеке в разделе мероприятий. Начало в 17:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Паблик музея «Дом на колесах» vk.com/dom_na_kolesax

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