Косово готово провести выборы заново и с участием сербов

Косово готово рассмотреть возможность проведения новых выборов мэров на севере края, подтвердила «президент» самопровозглашенной республики Вьоса Османи — передаёт 1 июня РИА Новости. Об этом Османи заявила на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.

«О чем попросили Косово — это организовать новые выборы на севере, что даст гражданам-сербам участвовать и выбрать мэров с большей легитимностью... мы готовы рассмотреть это в соответствии с законом Косово по выборам», — сказала Османи (цитата по РИА Новости).

Провести новые муниципальные выборы в четырех округах на севере Косово призвали сегодня Франция и Германия, передаёт ТАСС. Об этом на том же саммите заявил Эммануэль Макрон.