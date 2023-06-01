Косово готово провести выборы заново и с участием сербов

Косово готово рассмотреть возможность проведения новых выборов мэров на севере края, подтвердила «президент» самопровозглашенной республики Вьоса Османи — передаёт 1 июня РИА Новости. Об этом Османи заявила на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.
«О чем попросили Косово — это организовать новые выборы на севере, что даст гражданам-сербам участвовать и выбрать мэров с большей легитимностью... мы готовы рассмотреть это в соответствии с законом Косово по выборам», — сказала Османи (цитата по РИА Новости).
Провести новые муниципальные выборы в четырех округах на севере Косово призвали сегодня Франция и Германия, передаёт ТАСС. Об этом на том же саммите заявил Эммануэль Макрон.
Напомним, попытка властей Приштины привести на посты мэров этнических албанцев после выборов 23 апреля (сербы их бойкотировали) привела к очередному кризису.
Ситуация в Косово резко обострилась 29 мая, после столкновений в муниципалитете Звечан, где косовская полиция применила против митинговавших сербов дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. «Мы не допустим погрома сербского народа», — предупредил тогда президент Вучич, и сербская армия выдвинулась к административной границе с Косово.
А 31 мая Турция заявила, что хочет стать посредником в диалоге между Сербией и Косово. Президент Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти.