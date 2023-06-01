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    Косово готово провести выборы заново и с участием сербов

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    6 комментариев

    Косово готово рассмотреть возможность проведения новых выборов мэров на севере края, подтвердила «президент» самопровозглашенной республики Вьоса Османи — передаёт 1 июня РИА Новости. Об этом Османи заявила на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.

    «О чем попросили Косово — это организовать новые выборы на севере, что даст гражданам-сербам участвовать и выбрать мэров с большей легитимностью... мы готовы рассмотреть это в соответствии с законом Косово по выборам», — сказала Османи (цитата по РИА Новости).

    Провести новые муниципальные выборы в четырех округах на севере Косово призвали сегодня Франция и Германия, передаёт ТАСС. Об этом на том же саммите заявил Эммануэль Макрон.

    Напомним, попытка властей Приштины привести на посты мэров этнических албанцев после выборов 23 апреля (сербы их бойкотировали) привела к очередному кризису.

    Ситуация в Косово резко обострилась 29 мая, после столкновений в муниципалитете Звечан, где косовская полиция применила против митинговавших сербов дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. «Мы не допустим погрома сербского народа», — предупредил тогда президент Вучич, и сербская армия выдвинулась к административной границе с Косово.

    А 31 мая Турция заявила, что хочет стать посредником в диалоге между Сербией и Косово. Президент Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти.

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    КосовоВыборыОсмани
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    Комментарии 6

    alexadmin01 Июн 2023 в 21:28
    Как заставить голосовать сербов, которые один раз уже отказались? Под прицелом приводить?
    +1−1
    Гость01 Июн 2023 в 21:17
    Знавал пару-тройку косоваров. Смахивают на турок. Специфический менталитет.
    +0−0
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