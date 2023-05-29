Косово на взводе. Что известно к этому часу

Президент Сербии Александр Вучич вечером 29 мая экстренно созвал встречу с представителями пяти стран Запада — США, Великобритании, Германии, Италии и Франции. Как сообщает «Коммерсантъ», встречу назначили на 08:00. Обсуждать будут всё, что сегодня случилось в Косово. А там митинговали, дрались, кидались камнями и гранатами. И стреляли.



Беспорядки в муниципалитете Звечан начались около 17:00 по московскому времени. Перед зданием местной администрации собрались сербы и потребовали убрать косовскую полицию с улиц, а косовоалбанского мэра — из мэрии. Перед ними встали косовские полицейские и вооруженный контингент KFOR. Силовики применили дубинки, слезоточивый газ, а потом бросили в толпу около 30 светошумовых гранат, сообщает РИА Новости.

