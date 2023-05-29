Косово на взводе. Что известно к этому часу

Президент Сербии Александр Вучич вечером 29 мая экстренно созвал встречу с представителями пяти стран Запада — США, Великобритании, Германии, Италии и Франции. Как сообщает «Коммерсантъ», встречу назначили на 08:00. Обсуждать будут всё, что сегодня случилось в Косово. А там митинговали, дрались, кидались камнями и гранатами. И стреляли.
Беспорядки в муниципалитете Звечан начались около 17:00 по московскому времени. Перед зданием местной администрации собрались сербы и потребовали убрать косовскую полицию с улиц, а косовоалбанского мэра — из мэрии. Перед ними встали косовские полицейские и вооруженный контингент KFOR. Силовики применили дубинки, слезоточивый газ, а потом бросили в толпу около 30 светошумовых гранат, сообщает РИА Новости.
По данным врачей, после столкновений за медицинской помощью обратились более 52 человек. Трое сербов ранены серьезно. Один — пулями. Стрелял албанец, из калашникова, об этом заявил президент Сербии в обращении к нации.
В прямой и жесткий контакт с протестующими вступили и миротворцы из KFOR. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Вечерние новости», насилие началось после того, как сербы отказались выполнить просьбу KFOR разойтись.
Миротворцы потом на сербов тоже пожаловались. Миссия распространила заявление, в котором сообщается, что в понедельник 25 сотрудников KFOR ранены в ходе столкновений с сербами в муниципалитете Звечан.
В эти минуты армия Сербии заняла позиции у административной границы Косово.
Президент Александр Вучич сразу после экстренного обращения к нации уехал в войска. И заявил, что проведет там ночь. «Мы не допустим погрома сербского народа», — подчеркнул Вучич.
Еще один известный в мире серб, теннисист Новак Джокович, в понедельник переиграл в первом круге «Ролан Гаррос» представителя США Александра Ковачевича. После матча Джокович написал на видеокамере, где игроки традиционно оставляют автографы, «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие».