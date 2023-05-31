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    Турция хочет стать посредником между Сербией и Косово

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    Анкара готова помочь диалогу между Белградом и Приштиной, передает 31 мая РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции.

    Сообщается, что Реджеп Эрдоган в среду поговорил по телефону с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти.

    «Президент Эрдоган заявил в ходе бесед, что Турция готова внести свой вклад в процесс диалога», — говорится в заявлении турецкой стороны (цитата по РИА Новости).

    Также Эрдоган обсудил с Вучичем и Курти двусторонние отношения.

    Напомним, ситуация в Косово резко обострилась 29 мая. После столкновений в муниципалитете Звечан, где косовская полиция применила против митинговавших сербов дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В итоге за медицинской помощью обратились более 52 человек, а сербская армия выдвинулась на позиции вдоль административной границы с Косово. «Мы не допустим погрома сербского народа», — заявил тогда президент Вучич.

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    ТурцияСербияКосовоЭрдоган
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