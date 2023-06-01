Сумма безумная. Роспотребнадзор посчитал ущерб России от коронавируса

Пандемия ковида нанесла России экономический ущерб почти в 1,6 трлн рублей, посчитал федеральный Роспотребнадзор.



Как говорится в опубликованном 1 июня докладе ведомства, 1,6 трлн рублей складываются из прямых медицинских расходов, непрямых потерь экономики, а также потерь рабочего времени при летальном исходе пациентов, находящихся в трудоспособном возрасте. Но это не точно.



«Необходимо отметить, что экономические потери государства от COVID-19 в 2022 году могли быть существенно выше», — констатируется в отчете.



В начале мая ВОЗ заявила о том, что пандемии коронавируса больше нет. Однако власти Петербурга все равно продлили оставшиеся ковидные ограничения до конца лета. В городе нельзя будет проводить публичные мероприятия, в том числе митинги, без специальных согласований. Под запретом также курение кальянов в общественных местах.