    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 8

    4 м/с, зап

    757мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd80.97eur86.58

    COVID-19

    Сумма безумная. Роспотребнадзор посчитал ущерб России от коронавируса

    1965
    31 комментарий

    Пандемия ковида нанесла России экономический ущерб почти в 1,6 трлн рублей, посчитал федеральный Роспотребнадзор.

    Как говорится в опубликованном 1 июня докладе ведомства, 1,6 трлн рублей складываются из прямых медицинских расходов, непрямых потерь экономики, а также потерь рабочего времени при летальном исходе пациентов, находящихся в трудоспособном возрасте. Но это не точно.

    «Необходимо отметить, что экономические потери государства от COVID-19 в 2022 году могли быть существенно выше», — констатируется в отчете.

    В начале мая ВОЗ заявила о том, что пандемии коронавируса больше нет. Однако власти Петербурга все равно продлили оставшиеся ковидные ограничения до конца лета. В городе нельзя будет проводить публичные мероприятия, в том числе митинги, без специальных согласований. Под запретом также курение кальянов в общественных местах.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 31

    26609791501 Июн 2023 в 20:56
    Пусть Роспотребнадзор, Голикова, Гинцбург и прочие, которые так яро "заботились" о нас вернут бабки.
    +0−0
    YUZ01 Июн 2023 в 20:54
    По итогам января-апреля 2023г дефицит бюджета РФ составил рекордные 3,4 трлн рублей. Осенью планировалось, что за весь 2023 год дефицит бюджета будет существенно меньше - 2,9 трлн рублей.

    Доходы бюджета продолжают снижаться: в январе-апреле 2023 они составили 7,8 трлн рублей, что на 22% ниже значения за аналогичный период прошлого 2022 года. Нефтегазовые доходы снизились на 52% год к году. Расходы же стремительно растут.
    +0−0
    LiChaBaTa01 Июн 2023 в 20:48
    Думаю, что реальная доля ущерба не от короновируса, а от того шоу, что устроили вокруг него по указанию ВОЗ.

    Главным спонсором ВОЗ являются США — 15 % взнос. Второй по сумме перечисленных в ВОЗ денег — Фонд Билла и Мелинды Гейтс — 10 %. Третий по величине финансирования спонсор — основанный Биллом Гейтсом GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации), объединяющий различные частные организации и правительства.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close