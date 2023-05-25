COVID-ограничения в Петербурге продлили до конца лета

Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до конца лета. Соответствующее постановление правительства города подписано губернатором Александром Бегловым. Об этом 25 мая говорится в Telegram-канале Смольного.
«В пункте 2.1 постановления слова «По 31.05.2023» заменить словами «По 31.08.2023», — сказано в тексте документа.
Так, до конца лета в Петербурге нельзя будет проводить публичные мероприятия, в том числе митинги, без специальных согласований. Под запретом также курение кальянов в общественных местах.
При этом информационно-аналитический центр Смольного в своей аналитике еще в марте заявил, что
В начале мая ВОЗ заявила о том, что пандемии коронавируса больше нет.