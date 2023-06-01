Петербургский Manneken Pis. Во дворе на Новолитовской на камеру надругались над автомобилями

Припаркованные в Выборгском районе Петербурга автомобили стали жертвами надругательства. Тайную жизнь соседей запечатлела камера домофона, видео в редакцию «Фонтанки» 1 июня прислала читательница.
Машинам досталось на
Они вышли из пятиэтажки проветриться, причина внезапной ярости осталась за кадром. «Неадекватные действия вандального характера с битьем ногами соседских машин», — охарактеризовала читательница короткую прогулку.
читатель «Фонтанки»
Автомобиль остервенело избивал кудрявый молодой человек. Приятель пытался вразумить: мол, не надо, может, на машину несколько лет зарабатывали. Слова в предложения складывались с трудом.
Стоило ему отвлечься, как друга снова оставило благоразумие. Соседи позже наблюдали вариацию «Писающего мальчика» и еще одно нападение на автомобиль.
Оценить скверные выходки попросили полицию. Как говорят, в правоохранительные органы обратились в тот же день, видео тоже передали.