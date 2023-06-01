Петербургский Manneken Pis. Во дворе на Новолитовской на камеру надругались над автомобилями

Припаркованные в Выборгском районе Петербурга автомобили стали жертвами надругательства. Тайную жизнь соседей запечатлела камера домофона, видео в редакцию «Фонтанки» 1 июня прислала читательница.



Машинам досталось на Новолитовской, 5 . Мокрые колеса поначалу, вероятно, списали на животных, но видеозапись подсказала, что дело не в них. Тишину двора в половине шестого часа утра 31 мая нарушали двое молодых людей.

Они вышли из пятиэтажки проветриться, причина внезапной ярости осталась за кадром. «Неадекватные действия вандального характера с битьем ногами соседских машин», — охарактеризовала читательница короткую прогулку.