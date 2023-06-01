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    Петербургский Manneken Pis. Во дворе на Новолитовской на камеру надругались над автомобилями

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    5 комментариев

    Припаркованные в Выборгском районе Петербурга автомобили стали жертвами надругательства. Тайную жизнь соседей запечатлела камера домофона, видео в редакцию «Фонтанки» 1 июня прислала читательница.

    Машинам досталось на Новолитовской, 5. Мокрые колеса поначалу, вероятно, списали на животных, но видеозапись подсказала, что дело не в них. Тишину двора в половине шестого часа утра 31 мая нарушали двое молодых людей.

    Они вышли из пятиэтажки проветриться, причина внезапной ярости осталась за кадром. «Неадекватные действия вандального характера с битьем ногами соседских машин», — охарактеризовала читательница короткую прогулку.

    читатель «Фонтанки»

    Автомобиль остервенело избивал кудрявый молодой человек. Приятель пытался вразумить: мол, не надо, может, на машину несколько лет зарабатывали. Слова в предложения складывались с трудом.

    Стоило ему отвлечься, как друга снова оставило благоразумие. Соседи позже наблюдали вариацию «Писающего мальчика» и еще одно нападение на автомобиль.

    Оценить скверные выходки попросили полицию. Как говорят, в правоохранительные органы обратились в тот же день, видео тоже передали.

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    Комментарии 5

    Гость01 Июн 2023 в 22:32
    Это в какой же деревне нет камер, совсем ни одной? Ну надо же помнить, даже в таком состоянии, о публичности.
    +0−0
    28058288901 Июн 2023 в 22:17
    Варламыч в городе !

    ему что-то не нравится
    +1−0
    Гость01 Июн 2023 в 21:54
    Че за купчино ??..второй на детской площадке поссал..выселить их в мурино..там все такие..
    +0−0
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