В Кремле рассказали о росте числа желающих служить по контракту

Президент РФ Владимир Путин получает доклады об увеличении количества желающих пройти службу по контракту в ВС РФ. Об этом 1 июня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президенту докладывают о том, что, действительно, ежедневно очень большое количество наших граждан изъявляют желание пойти на службу по контракту», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что это «действительно так» и главе государства «отрадно это видеть и слышать».

Недавно зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ВС РФ с января 2023 года пришло 117 400 человек. Бывший премьер-министр привел эти данные на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту. Обсуждали статистику за май по федеральным округам и субъектам РФ.