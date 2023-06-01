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    В Кремле рассказали о росте числа желающих служить по контракту

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    23 комментария

    Президент РФ Владимир Путин получает доклады об увеличении количества желающих пройти службу по контракту в ВС РФ. Об этом 1 июня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Президенту докладывают о том, что, действительно, ежедневно очень большое количество наших граждан изъявляют желание пойти на службу по контракту», — сказал представитель Кремля.

    Песков уточнил, что это «действительно так» и главе государства «отрадно это видеть и слышать».

    Недавно зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ВС РФ с января 2023 года пришло 117 400 человек. Бывший премьер-министр привел эти данные на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту. Обсуждали статистику за май по федеральным округам и субъектам РФ.

    О старте в Санкт-Петербурге масштабной кампании по продвижению службы по контракту в середине мая сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский на встрече с бизнесом.

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    Владимир ПутинДмитрий ПесковКонтрактная служба
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    Комментарии 23

    Михаил Микушин01 Июн 2023 в 17:33
    Ха-ха-ха! История МММ ничему не научила? У государства просто физически не хватит деньжат на всех желающих.... как это обычно бывает, первые сорвут куш... остальные отбросят коньки бесплатно....
    +1−0
    Гость01 Июн 2023 в 17:33
    У ципсы клапана подгорают .
    +0−2
    Йёхан01 Июн 2023 в 17:31
    Это хорошо. Еще по телевизору в прошлом году говорили, что многие тысячи сирийских добровольцев должны были приехать и сражаться за нас. Наверное уже тоже приехали, если я ничего не пропустил.
    Значит - пойдем вперед и достигнем все заявленные цели.
    +1−2
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