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    Медведю разрешили проходить в метро без намордника. Суд встал на сторону незрячего петербуржца

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    28 комментариев

    Городской суд Петербурга частично удовлетворил иск владельца собаки-поводыря к городскому правительству. Теперь незрячие петербуржцы могут не надевать намордник на своих питомцев при поездках в метро.

    О решении суда по самому милому процессу сообщает объединённая пресс-служба судов 1 июня. Требования исполнительного директора центра по подготовке специальных собак «Симаргл» Валерия Крумкача частично удовлетворены. Как объяснил «Фонтанке» юрист истца, суд признал незаконным пункт правил пользования городским метрополитеном, обязывающий надевать на собаку-проводника намордник, однако отказал в требовании разработки новых правил. Таким образом, незаконный пункт не должен применяться со вступления решения суда в законную силу.

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    Валерия Крумкача на заседании сопровождал пес-поводырь по кличке Урс, что в переводе с древнекарельского означает «медведь». Почему петербуржцу пришлось подавать такой иск, можно почитать в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 28

    Гость01 Июн 2023 в 13:17
    Теперь все собаки станут поводырями.
    +0−1
    Гость01 Июн 2023 в 13:10
    Человек собаке друг. Это знают все вокруг :)
    +1−0
    Гость01 Июн 2023 в 13:09
    "Медведю разрешили проходить в метро без намордника."
    При беглом прочтении показалось,что Медведеву разрешили))
    +0−0
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