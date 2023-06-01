Медведю разрешили проходить в метро без намордника. Суд встал на сторону незрячего петербуржца

Городской суд Петербурга частично удовлетворил иск владельца собаки-поводыря к городскому правительству. Теперь незрячие петербуржцы могут не надевать намордник на своих питомцев при поездках в метро.

О решении суда по самому милому процессу сообщает объединённая пресс-служба судов 1 июня. Требования исполнительного директора центра по подготовке специальных собак «Симаргл» Валерия Крумкача частично удовлетворены. Как объяснил «Фонтанке» юрист истца, суд признал незаконным пункт правил пользования городским метрополитеном, обязывающий надевать на собаку-проводника намордник, однако отказал в требовании разработки новых правил. Таким образом, незаконный пункт не должен применяться со вступления решения суда в законную силу.

